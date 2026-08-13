«Να μάθω εάν ήταν μόνος -Δεν ξέρω αν μου κράταγε κάτι μυστικό», λέει η αδελφή του αστυνομικού που βρέθηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο - iefimerida.gr

«Δεν ξέρω, έχουν περάσει όλα από το κεφάλι μου. Δεν μπορώ να εξηγήσω πώς ήταν κλειστό το αμάξι, πώς ήταν κλειστό το gps», είπε η αδελφή του αστυνομικού που βρέθηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο.

Μιλώντας στο Mega, η αδελφή του άτυχου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρός σε μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα, έκανε λόγο για έναν χαρούμενο άνθρωπο, ο οποίος δεν είχε εκφράσει κάποιο πρόβλημα, ούτε φαινόταν να δέχεται από κάπου πίεση.

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«Δεν ξέρω κάτι παραπάνω και εγώ ψάχνω να βρω. Δεν μπορώ να καταλάβω, αφού δεν είναι εγκληματικής φύσης. Δεν μπορώ να εξηγήσω τίποτα. Δεν μπορώ να εξηγήσω πώς ήταν κλειστό το αμάξι, πώς ήταν κλειστό το gps. Τον έβλεπα μια χαρά και με την κοπέλα του και βιντεο-κλήση κάναμε και με τους φίλους του βγήκε. Δεν ξέρω αν μου κράταγε κάτι μυστικό. Ούτε για πίεση, τον ρωτούσα και με τη δουλειά, πώς πάει, μου έλεγε ''μια χαρά είμαι στο γραφείο μου''.

«Κι εμένα έχουν περάσει πολλά από το κεφάλι μου, δεν μπορώ να βγάλω άκρη, αφού δεν είναι κάτι εγκληματικής φύσεως. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τουλάχιστον αν βρεθεί κάτι από καμιά κάμερα, από κανένα υλικό, να μάθω εάν ήταν μόνος τελικά ή όχι».

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Έρευνα και στο σπίτι του

Οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα και στο σπίτι του αστυνομικού , χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να μπορεί να βοηθήσει στην στην υπόθεση.



Παράλληλα, οι αστυνομικοί έχουν λάβει καταθέσεις από συναδέλφους του στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών, αλλά και από τον αστυνομικό με τον οποίο είχε πραγματοποιήσει κοινές υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις, κανείς δεν είχε αντιληφθεί κάποιον ιδιαίτερο προβληματισμό ή κάτι που να φαίνεται ότι τον απασχολούσε το τελευταίο διάστημα.



Η 38χρονη σύντροφός του, επίσης αστυνομικός, φέρεται να υποστηρίζει ότι μεταξύ τους δεν είχε προηγηθεί κάποια προστριβή, ενώ, σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει, οι δυο τους σχεδίαζαν να παντρευτούν.



Οι αστυνομικοί, ωστόσο, εκτιμούν ότι κάτι ενδεχομένως προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στον 34χρονο το βράδυ της Κυριακής, με συνέπεια τη φυγή. Ο αστυνομικός φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

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Νεκρός αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο: Κλειδί οι τοξικολογικές εξετάσεις

Την ίδια ώρα, ο ιατροδικαστής βλέπει ως πιθανότερη αιτία θανάτου το βαρύ πνευμονικό οίδημα, καθώς διαπιστώθηκαν ενδείξεις υποξίας και πνευμονικής εμβολής.



Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, θα μπορούσε να έχει συμβάλει στην πρόκληση πνευμονικού οιδήματος.



Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά τη νεκροτομή και κυρίως από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Οι εξετάσεις θα δείξουν την ποσότητα αλκοόλ που υπήρχε στον οργανισμό του, καθώς και εάν είχαν καταναλωθεί φαρμακευτικές ή άλλες ουσίες.



Μέχρι στιγμής, πάντως, στο εσωτερικό του οχήματος δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία που να υποδηλώνουν άμεσα χρήση ναρκωτικών ουσιών.