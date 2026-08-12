Νεκρός 34χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο: Ο έντονος διαπληκτισμός που ερευνούν οι Αρχές, στο μικροσκόπιο οι τελευταίες του επαφές - iefimerida.gr

Ένας έντονος διαπληκτισμός με άγνωστο, μέχρι στιγμής, άτομο φέρεται να αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές στην υπόθεση του 34χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 34χρονος να είχε προηγουμένως συναντήσει κάποιο πρόσωπο με το οποίο διαπληκτίστηκε και τον οδήγησε σε φυγή. Στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης διαπιστώθηκαν εκδορές στον λαιμό του, οι οποίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενδέχεται να προκλήθηκαν από επαφή με δεύτερο άτομο.



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Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί εξετάζουν τις τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα του 34χρονου, προκειμένου να διαπιστώσουν με ποιους επικοινώνησε τις τελευταίες ώρες πριν από την εξαφάνισή του.



Παράλληλα, έχει συλλεχθεί βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο εξετάζεται καρέ-καρέ προκειμένου να διαπιστώσουν τις κινήσεις και τις διαδρομές του αστυνομικού, αλλά και να διαπιστώσουν εάν είχε συναντήσει κάποιο άλλο άτομο.



Ο 34χρονος είχε φύγει από το σπίτι του στον Νέο Κόσμο, όπου συζούσε με την 38χρονη σύντροφό του, επίσης αστυνομικό, το βράδυ της Κυριακής. Το επόμενο πρωί, καθώς δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις της και δεν είχε παρουσιαστεί στην υπηρεσία του, η σύντροφός του δήλωσε την εξαφάνισή του στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως.



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Το κινητό του τηλέφωνο παρέμενε ενεργό και το στίγμα του οδήγησε τους συναδέλφους του στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Εκεί εντοπίστηκε στη θέση του οδηγού του συμβατικού οχήματος της Αστυνομίας. Το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο από μέσα, ενώ ανάμεσα στα πόδια του βρέθηκε ένα άδειο μπουκάλι ποτού.

Τι δείχνει η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση



Από την πρώτη αυτοψία, ο ιατροδικαστής τοποθέτησε χρονικά τον θάνατο περίπου 10 έως 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της σορού.



Ως πιθανότερη αιτία θανάτου εξετάζεται το βαρύ πνευμονικό οίδημα, καθώς διαπιστώθηκαν ενδείξεις υποξίας και πνευμονικής εμβολής. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, θα μπορούσε να έχει επιβαρύνει σημαντικά την κατάσταση της υγείας του και να έχει συμβάλει στην πρόκληση πνευμονικού οιδήματος.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο 34χρονος είχε τραβήξει μέρος των ρούχων του, κάτι που ενδέχεται να συνδέεται με έντονη αδιαθεσία ή δυσφορία που αισθάνθηκε λίγο πριν από τον θάνατό του.



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Στο παρελθόν είχε λάβει ορισμένες αναρρωτικές άδειες λόγω λοιμώξεων του αναπνευστικού. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά τη νεκροτομή και, κυρίως, μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.



Οι εξετάσεις αναμένεται να δείξουν τα επίπεδα αλκοόλ στον οργανισμό του, αλλά και εάν είχαν καταναλωθεί φαρμακευτικές ή άλλες ουσίες. Μέχρι στιγμής, πάντως, στο εσωτερικό του οχήματος δεν εντοπίστηκαν ευρήματα που να παραπέμπουν άμεσα σε χρήση ναρκωτικών ουσιών.