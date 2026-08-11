Νεκρός αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο -Δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, αναμένονται οι τοξικολογικές - iefimerida.gr

Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του νεαρού αστυνομικού της Διεύθυνσης Περιπολιών της ΓΑΔΑ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες του iefimerida.gr, ο ιατροδικαστής Αθηνών Συμεών Μεσογίτης ενημέρωσε τους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση πως δεν εντόπισε κανένα απολύτως εύρημα που να παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια. Το τι προκάλεσε όμως το πνευμονικό οίδημα και ο νεαρός αστυνομικός κατέληξε, παραμένει υπό διερεύνηση και γι' αυτόν τον λόγο ο ιατροδικαστής ενημέρωσε τους αστυνομικούς πως έλαβε δείγματα για τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Από εκεί, θα μπορέσουν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα ως προς τον μηχανισμό θανάτου.



Οι αστυνομικοί ήθελαν να είναι απόλυτα βέβαιοι πως δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, μιας και ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε ο συνάδελφός τους δημιουργεί ερωτήματα.

Συνεργάτες του νεκρού αστυνομικού ανέφεραν στους ερευνητές της υπόθεσης πως δεν είχε εμφανίσει προβληματική συμπεριφορά, δεν είχε δημιουργήσει ζητήματα ή προβλήματα και δεν έδειχνε να τον απασχολεί οτιδήποτε. Η κατάθεση της συντρόφου του ενδεχομένως να βοηθήσει τις περαιτέρω έρευνες, ενώ συγκεντρώθηκε και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής όπου βρέθηκε το σταθμευμένο υπηρεσιακό όχημα. Όπως ανέφεραν οι αστυνομικοί, το όχημα ήταν κλειδωμένο από μέσα.