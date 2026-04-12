Τραγωδία στον Βόλο: Σκοτώθηκε 23χρονος οδηγός μηχανής ανήμερα του Πάσχα - iefimerida.gr

Τραγωδία σημειώθηκε στον Βόλο τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα, όταν 23χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να σκοτωθεί.

Σύμφωνα με το gegonota.news ο νεαρός, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέφυγε από τη πορεία του με τη μηχανή, και αφού σύρθηκε στο οδόστρωμα για αρκετά μέτρα, έχασε τη ζωή του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείω ωστόσο όταν ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Οι συγγενείς έλειπαν στο εξωτερικό

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο η οικογένεια του 23χρονου έλειπε στο εξωτερικό για το Πάσχα και ο νεαρός αναγνωρίστηκε από συγγενικά πρόσωπα.