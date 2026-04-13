Τραγωδία στους Παξούς: Νεκρός 15χρονος που οδηγούσε μηχανή -Στο νοσοκομείο 17χρονος - iefimerida.gr

Τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε στους Παξούς το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα, καθώς ένα παιδί 15 ετών έχασε τη ζωή του οδηγώντας μηχανή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το corfutvnews.gr, ενώ το ανήλικο αγόρι οδηγούσε μοτοσικλέτα έχοντας ως συνεπιβάτη έναν 17χρονο, συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 24χρονη.

Σε σοβαρή κατάσταση ο 17χρονος συνεπιβάτης

Αποτέλεσμα ήταν ο 15χρονος να χάσει τη ζωή του, ενώ ο 17χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος ερευνά το ΑΤ Παξών.

