 Ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία, δέκα νεκροί - iefimerida.gr
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Ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία, δέκα νεκροί

Διασώστες μεταφέρουν τη σορό ενός ανθρώπου στο Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία
Διασώστες μεταφέρουν τη σορό ενός ανθρώπου στο Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία / AP Photo, Andrii Marienko
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Ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία στοίχισε τη ζωή σε 10 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 8, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός διοικητής στο Χάρκοβο, Όλεγκ Σινεγκούμποφ.

Η επίθεση είχε ως στόχο την κοινότητα Πετσενίγκι, που βρίσκεται σε απόσταση 60 χιλιομέτρων από την πόλη του Χάρκιβ, διευκρίνισε ο στρατιωτικός διοικητής μέσω του Telegram. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν επί τόπου.

Η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύκτας 147 drones

Κατοικίες και αυτοκίνητα έχουν πληγεί, καθώς και το ταχυδρομείο και ένα κατάστημα. Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύκτας 147 drones, 11 από τα οποία καταρρίφθηκαν ή αναχαιτίσθηκαν.

Σύμφωνα με έκθεση της Αποστολής Παρακολούθησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στην Ουκρανία (HRMMU), ο περασμένος μήνας ήταν ο φονικότερος για τους πολίτες στην Ουκρανία, με 437 νεκρούς και 2.610 τραυματίες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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