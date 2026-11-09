Μυστήριο με το νεκρό βρέφος στη Νέα Φιλαδέλφεια -«Γεννήθηκε εντελώς υγιές και ό,τι έγινε ήταν ξαφνικό» λέει η μητέρα του - iefimerida.gr

Συνεχίζεται το μυστήριο γύρω από το βρέφος που έχασε τη ζωή του πέντε ώρες μετά τη γέννησή του σε σπίτι στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η μητέρα του νεκρού μωρού μίλησε στην εκπομπή του Mega «Live News» και εμφανίζεται σοκαρισμένη με όσα έζησε την περασμένη Παρασκευή.

«Έχω στενοχωρηθεί πολύ. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι το παιδάκι μου γεννήθηκε εντελώς υγιές και ό,τι έγινε ήταν ξαφνικό. Το ένα το ψέμα ήταν ότι το παιδί εμφάνισε αναπνευστική δυσχέρεια στη γέννα και ότι δεν πήγε στο νοσοκομείο, το οποίο δεν ισχύει. Γράφανε ότι εγώ αιμορραγούσα χωρίς να αιμορραγώ. Νιώθω πάρα πολύ στενοχωρημένη. Πονάω αυτή τη στιγμή. Έπαθα σοκ. Μόνο αυτό ξέρω. Έχω πάθει σοκ. Δεν περίμενα ποτέ κάτι τέτοιο. Προφανώς. Αλλιώς, αν το περίμενα, θα ήμουν στο νοσοκομείο, δε θα ήμουν στο σπίτι μου. Δεν έχω ιδέα τι έγινε», ανέφερε.

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Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής, γύρω στη 1:00, όταν το μωρό γεννήθηκε φυσιολογικά, παρουσία μαίας. Μετά τη γέννησή του, κατά πληροφορίες, φέρεται να μην ανέπνεε κανονικά. Εν συνεχεία φέρεται να παρουσίασε σημάδια ζωής και η μητέρα να το θήλασε κανονικά.

Πέντε ώρες, όμως, αργότερα, στις 06:00, το βρέφος κατέληξε. Η μαία φέρεται να προσπάθησε να επαναφέρει το βρέφος, εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ είχε ήδη ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ.

Το νεογνό διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να το κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, το βρέφος κατέληξε.

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Τι ερευνούν οι Αρχές

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ και να εντοπίσουν τι συνέβη στις πέντε ώρες μετά τον τοκετό.

Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα αποκτά και η στάση της μαίας μετά το περιστατικό. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, φέρεται να αποχώρησε από την κατοικία της οικογένειας και να μετέβη κανονικά στην εργασία της. Οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο της στον τοκετό, τις ενέργειες στις οποίες προχώρησε μετά τη γέννηση, αλλά και τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και το ιατρικό ιστορικό της εγκυμοσύνης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν ενδείξεις ή παράγοντες κινδύνου που θα καθιστούσαν απαραίτητη τη διενέργεια του τοκετού σε οργανωμένη μαιευτική μονάδα.

Κατά πληροφορίες, η μητέρα φέρεται να φοβόταν να γεννήσει σε μαιευτήριο και επέλεξε τον τοκετό στο σπίτι, με τη συνδρομή μαίας. Η οικογένεια έχει ακόμη δύο παιδιά.

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Τα κρίσιμα ερωτήματα αναμένεται να απαντηθούν μέσα από τις καταθέσεις των εμπλεκομένων, την εξέταση του ιατρικού ιστορικού αλλά και την ιατροδικαστική εξέταση. Αυτή αναμένεται να προσδιορίσει τα ακριβή αίτια θανάτου και να αποσαφηνίσει εάν υπήρχε κάποιο παθολογικό πρόβλημα ή εάν προηγήθηκαν επιπλοκές που θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί διαφορετικά.