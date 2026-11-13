Νεκρή εντοπίστηκε 38χρονη στα κρατητήρια της ΕΛΑΣ στο Αστυνομικό Μέγαρο στην Πάτρα

Τραγωδία σημειώθηκε στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου της ΕΛ.ΑΣ. στην οδό Ερμού στην Πάτρα, όπου 38χρονη κρατούμενη έβαλε τέλος στη ζωή της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Tempo24.News, η γυναίκα φέρεται να απαγχονίστηκε στον χώρο της τουαλέτας των κρατητηρίων, με τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού να παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ η 38χρονη διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Ωστόσο, παρά την κινητοποίηση, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.