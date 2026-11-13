 Νεκρή εντοπίστηκε 38χρονη στα κρατητήρια της ΕΛΑΣ στο Αστυνομικό Μέγαρο στην Πάτρα
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή εντοπίστηκε 38χρονη στα κρατητήρια της ΕΛΑΣ στο Αστυνομικό Μέγαρο στην Πάτρα

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Τραγωδία σημειώθηκε στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου της ΕΛ.ΑΣ. στην οδό Ερμού στην Πάτρα, όπου 38χρονη κρατούμενη έβαλε τέλος στη ζωή της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Tempo24.News, η γυναίκα φέρεται να απαγχονίστηκε στον χώρο της τουαλέτας των κρατητηρίων, με τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού να παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ η 38χρονη διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Ωστόσο, παρά την κινητοποίηση, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

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