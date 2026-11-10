 Νεκρή αρκούδα στην Κοζάνη έπειτα από σύγκρουση με ΙΧ - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή αρκούδα στην Κοζάνη έπειτα από σύγκρουση με ΙΧ

Η αρκούδα που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Κοζάνη
Η αρκούδα που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Κοζάνη / Φωτογραφία: kozanimedia
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Νεκρή εντοπίστηκε από διερχόμενους οδηγούς μία αρκούδα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, έπειτα από σύγκρουση με ΙΧ αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το kozanimedia, όλα έγιναν το πρωί της Τρίτης στην ΕΟ Κοζάνης-Σιάτιστας, στη διασταύρωση της Καλαμιάς, όταν διερχόμενο όχημα παρέσυρε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το άτυχο ζώο, με αποτέλεσμα να το τραυματίσει θανάσιμα.

Βρέθηκαν πλαστικά κομμάτια στο σημείο -Πιθανότατα να ανήκουν στο αυτοκίνητο που χτύπησε την αρκούδα

Οι οδηγοί που εντόπισαν τη νεκρή αρκούδα ειδοποίησαν τον «Αρκτούρο». Στο σημείο βρέθηκαν διάσπαρτα πλαστικά κομμάτια, τα οποία εκτιμάται ότι προέρχονται από το αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο τροχαίο.

Το σημείο που εντοπίστηκε η νεκρή αρκούδα / Φωτογραφία: kozanimedia
Το σημείο που εντοπίστηκε η νεκρή αρκούδα / Φωτογραφία: kozanimedia

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός του οχήματος δεν υπέστη κάποιον σοβαρό τραυματισμό, με το όχημα που οδηγούσε να φέρει υλικές ζημιές.

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