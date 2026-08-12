Νεκρή ανασύρθηκε 61χρονη σε παραλία της Θάσου - iefimerida.gr

Την τελευταία της πνοή άφησε μια 61χρονη με καταγωγή από την Τουρκία την ώρα που κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή «Ρωσσογκρεμός» στη Θάσο.

Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουόμενους.

Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Α' Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ