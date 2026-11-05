 Νέες προσλήψεις στο ΕΣΥ: 155 θέσεις ειδικευμένων γιατρών -Οι ειδικότητες και η προθεσμία - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες προσλήψεις στο ΕΣΥ: 155 θέσεις ειδικευμένων γιατρών -Οι ειδικότητες και η προθεσμία

Γιατρός με ασθενή
Φωτογραφία αρχείου: Shutterstock
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Βασίλης Βενιζέλος

Στην ενίσχυση των Κέντρων Υγείας της χώρας μας, αρμοδιότητας των διοικήσεων πέντε Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) προχωρά η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, καθώς προκηρύχθηκαν ήδη 155 θέσεις ειδικευμένων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία.

Η προκήρυξη του υπουργείου Υγείας στοχεύει στην κάλυψη των κενών σε ιατρικό προσωπικό, καθώς και στην βελτίωση των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών Υγείας.

Από το σύνολο των θέσεων, οι 27 εντάσσονται στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης, μέσω της δωρεάς του φιλανθρωπικού ιδρύματος “Stelios Philanthropic Foundation”.

Οι ειδικότητες γιατρών που ζητούνται

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι, μεταξύ άλλων, εκείνες της Παθολογίας, της Γενικής Ιατρικής, της Καρδιολογίας, της Ακτινολογίας, της Πνευμονολογίας, της Παιδιατρικής.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκ μέρους των ενδιαφερομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 16 Νοεμβρίου 2026 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2026 ώρα 12.00 (μεσημέρι).

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