Νέες αποκαλύψεις για το «Χωριάτικο»: Ο λογαριασμός-πλυντήριο στη Δανία, τα 6 εκατ. ευρώ σε γυναίκες-αχυρανθρώπους και το κατάστημα-αρχηγείο - iefimerida.gr

Ένα δίκτυο από 400 και πλέον εταιρείες έχουν μπει στο στόχαστρο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με κεντρικό πρόσωπο τον επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο, για την υπόθεση με τους φούρνους «Χωριάτικο».

Οι αστυνομικοί έχουν συγκεντρώσει πληθώρα στοιχείων εις βάρος του Γιαννακόπουλου, αλλά, πέρα από αυτά, αρκετοί από τους «αχυρανθρώπους» που έχουν συλληφθεί τον έχουν υποδείξει ως «εγκέφαλο».

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Ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας φέρεται να κράτησε αρνητική και σκληρή στάση ενώπιον των αστυνομικών, ωστόσο πρόκειται για μία «δεμένη» υπόθεση, που σύμφωνα με έμπειρους αξιωματικούς ταυτοποιείται μέσα από τα στοιχεία πως ο πραγματικός ιδιοκτήτης του δικτύου των εταιρειών ήταν ο Άγγελος Γιαννακόπουλος.

Οι συλλήψεις για τη μεγάλη φορολογική απάτη που αποκάλυψε η έρευνα του επονομαζόμενου ελληνικού FBI μέχρι στιγμής ανέρχονται σε 59. Οι έρευνες, εκτός από την Αττική αλλά και τα Γιάννενα, εκεί όπου συνελήφθη ο επιχειρηματίας, επεκτάθηκαν στη Ρόδο όπου συνελήφθησαν 15 άτομα, στη Μύκονο όπου έγινε μία σύλληψη καθώς και στη Ζάκυνθο όπου συνελήφθη ακόμα ένα άτομο.

Στη Λεωφόρο Κηφισού το «στρατηγείο»

Τα κεντρικά γραφεία, εκεί όπου γίνονταν όλες οι συναντήσεις και οι συνεννοήσεις, βρίσκονταν στη Λεωφόρο Κηφισού και συγκεκριμένα στο κατάστημα με την επωνυμία «Sfoliata Store».

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Κατά τη διάρκεια της εφόδου στο συγκεκριμένο κατάστημα, οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ διαπίστωσαν πως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ήταν... «καινούργιοι» καθώς είχε εξαφανιστεί ο κεντρικός server.

Αναπόσπαστο κρίκο, όπως αποδεικνύεται για ακόμα μία φορά, αποτελούσαν οι «αχυράνθρωποι», πρόσωπα δηλαδή που χωρίς κανένα περιουσιακό στοιχείο, χωρίς σπίτι, χωρίς εισόδημα, χωρίς κεφάλαιο, βρέθηκαν -σύμφωνα με αστυνομικές πηγές- να είναι κάτοχοι και διαχειριστές όχι σε μία ούτε σε δύο, αλλά ακόμα και σε 20 εταιρείες του δικτύου.

Είναι χαρακτηριστικό πως από την έρευνα της ΔΑΟΕ προέκυψε ότι ο μηνιαίος μισθός τους για αυτή τους την υπηρεσία ανερχόταν στο ποσό των 1.000 ευρώ. Τα χρήματα αυτά τα μοίραζε μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που είχε τον ρόλο του ταμία και είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες.

Λογαριασμός-πλυντήριο στη Δανία

Σύμφωνα με πληροφορίες, αποκαλύφθηκε τραπεζικός λογαριασμός στη Δανία, στον οποίο κατέληγαν χρήματα και επί της ουσίας λειτουργούσε ως «πλυντήριο».

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Παράλληλα, έχουν δεσμευτεί τρεις λογαριασμοί που ήταν σε ονόματα τριών γυναικών-«αχυρανθρώπων» με το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ, και πάλι όμως με πραγματικό φερόμενο δικαιούχο τον Γιαννακόπουλο.

Όπως ανέφεραν στο iefimerida έμπειροι αξιωματικοί, «η νομοθεσία θα πρέπει να είναι πιο αυστηρή για εκείνους που δεν καταβάλλουν τους ανάλογους φόρους στο κράτος από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. "Αχυράνθρωποι" βρίσκονται να χρωστάνε εκατομμύρια, τα οποία προφανώς δεν είναι σε θέση να αποπληρώσουν».

Τα αδικήματα που ερευνώνται για την υπόθεση «Χωριάτικο»

Στο πλαίσιο του σχηματισμού της δικογραφίας για την εν λόγω εγκληματική οργάνωση τα αδικήματα -κατά περίπτωση- που ερευνήθηκαν έχουν να κάνουν με: εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, εμπορία ανθρώπων, μαστροπεία, απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και ΝΠΔΔ, κώδικα φορολογικής διαδικασίας -διακεκριμένη φοροδιαφυγή, παράλειψη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων, καθώς και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι Αρχές έχουν διαπιστώσει και τεκμηριώσει την υπόθεση της φορολογικής απάτης.

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Σήμερα οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ άμεσος συνεργάτης του Γιαννακόπουλου

Την ίδια στιγμή, αποκαλύπτεται ότι ο πρώην οργανωτικός γραμματέας της ΓΕΝΟΠ Ρίζος Ρίζος είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες για την υπόθεση.



Φέρεται να ήταν ένας από τους άμεσους συνεργάτες του Γιαννακοπούλου, λειτουργώντας ως ενδιάμεσος με τους «αχυρανθρώπους».