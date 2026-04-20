Νεαρές εισέβαλαν στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας -Διαμαρτύρονταν για τα Προσφυγικά, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας, όπου συζητούνταν το ζήτημα των Προσφυγικών, εισέβαλε ομάδα νεαρών γυναικών.



Φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας σημαίες, οι νεαρές μπήκαν στην αίθουσα και διέκοψαν τη συνεδρίαση. «Τα Προσφυγικά κανείς δεν θα τα πάρει» ακούγεται μεταξύ άλλων.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών τέσσερις γυναίκες μπήκαν στον προαύλιο χώρο της Βουλής και διαμαρτυρήθηκαν για τα Προσφυγικά της Αλεξάνδρας.