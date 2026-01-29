 Άνεση, ταχύτητα και ασφάλεια -Αυτά είναι τα νέα τρένα που έρχονται στην Ελλάδα, πότε ξεκινούν δρομολόγια - iefimerida.gr
Άνεση, ταχύτητα και ασφάλεια -Αυτά είναι τα νέα τρένα που έρχονται στην Ελλάδα, πότε ξεκινούν δρομολόγια

Ασφαλέστερες, ταχύτερες και πιο άνετες μετακινήσεις υπόσχονται τα νέα τρένα που φτάνουν στην Ελλάδα και αναμένεται να μπουν σε λειτουργία το 2027
Μια νέα γενιά ηλεκτρικών τρένων ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή της στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στις επιβατικές μεταφορές της χώρας.

Το νέο εγχείρημα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναβάθμισης που υφίστατο τον τελευταίο καιρό ο τομέας των μεταφορών και της κινητικότητας, με σαφή στόχο της πολιτεία να είναι η βελτίωση των υποδομών, της αξιοπιστίας και κυρίως της ασφάλειας, ένας τομέας που παρουσίαζε σοβαρά ελλείμματα κατά τα προηγούμενα χρόνια.

