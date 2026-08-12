 Αυτά είναι τα νέα «θηρία» της Πυροσβεστικής -Με τρεις άξονες και χωρητικότητα 12.000 λίτρων - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα νέα «θηρία» της Πυροσβεστικής -Με τρεις άξονες και χωρητικότητα 12.000 λίτρων

Πυροσβεστικά οχήματα
Με χωρητικότητα 12.000 λίτρων, τα νέα οχήματα αποτελούν μια εξαιρετικά κρίσιμη προσθήκη στον στόλο του Πυροσβεστικού Σώματος
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με 14 νέα οχήματα ενισχύεται το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας οι επιχειρησιακές ανάγες είναι εξαιρετικά αυξημένες.

Παρελήφθησαν 14 νέα υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα (6Χ4), χωρητικότητας 12.000 λίτρων νερού το καθένα, τα οποία, με όλο τον εξοπλισμό τους, κατανέμονται από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, ενισχύοντας το Σώμα τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική χώρα.

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