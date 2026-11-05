Νέα σύμβαση των Ναυπηγείων Σαλαμίνας με τη Naval Group στο πρόγραμμα των φρεγατών FDI της Σουηδίας - iefimerida.gr

Τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας και η Naval Group υπέγραψαν σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης ναυτικής άμυνας Euronaval 2026 στο Παρίσι, νέα σύμβαση συνεργασίας για τη συμμετοχή των Ναυπηγείων Σαλαμίνας στην κατασκευή των φρεγατών FDI που προορίζονται για το Βασιλικό Σουηδικό Ναυτικό.

Όπως ανακοινώθηκε από τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας, η σύμβαση υπεγράφη από τον πρόεδρο των Ναυπηγείων Σαλαμίνας, Δρ. Γεώργιο Κόρο, και εκ μέρους της Naval Group από την Amandine Viala, Chief Procurement Officer, παρουσία και του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Naval Group, Pierre Éric Pommellet.

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H σύμβαση προβλέπει τη συμμετοχή των Ναυπηγείων Σαλαμίνας στην κατασκευή προεξοπλισμένων τμημάτων (blocks) για το σουηδικό πρόγραμμα FDI.

Η νέα συμφωνία αποτελεί σημαντική επέκταση της μακροχρόνιας βιομηχανικής συνεργασίας των δύο εταιρειών και σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα για την ενσωμάτωση των Ναυπηγείων Σαλαμίνας στη διεθνή παραγωγική και εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Η Σουηδία έχει επιλέξει την FDI για το νέο πρόγραμμα φρεγατών αεράμυνας Luleå-class, με παραγγελία τεσσάρων πλοίων.

Με τη νέα σύμβαση, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας διευρύνουν περαιτέρω τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα FDI, έχοντας ήδη αναλάβει και ολοκληρώσει σημαντικό κατασκευαστικό έργο για φρεγάτες τόσο του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού όσο και του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού.

Υπενθυμίζεται ότι από το 2023, στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Σαλαμίνας κατασκευάζονται και προεξοπλίζονται τμήματα κύτους για τις φρεγάτες FDI, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Naval Group.

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Η επιτυχής παράδοση blocks για ελληνικές και γαλλικές φρεγάτες, με υψηλές απαιτήσεις ποιότητας, ακρίβειας και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων, έχει εδραιώσει τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας ως βασικό και αξιόπιστο βιομηχανικό εταίρο της Naval Group και ως μέρος της διεθνούς παραγωγικής αλυσίδας του προγράμματος, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

«Η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία μπορεί να συμμετέχει με αξιώσεις σε μεγάλα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα»

«Η σημερινή συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στη συνεργασία μας με τη Naval Group και, κυρίως, μια ουσιαστική αναγνώριση της τεχνογνωσίας, της ποιότητας και της συνέπειας των ανθρώπων των Ναυπηγείων Σαλαμίνας» τόνισε ο πρόεδρος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας, Δρ. Γεώργιος Κόρος.

«Ξεκινήσαμε», πρόσθεσε, «τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα FDI με την κατασκευή τμημάτων για τις ελληνικές φρεγάτες, επεκτείναμε τη συνεργασία μας στις FDI του Γαλλικού Ναυτικού και σήμερα κάνουμε το επόμενο βήμα, συμμετέχοντας και στο πρόγραμμα των σουηδικών φρεγατών».

«Για εμάς», εξήγησε, «αυτή η εξέλιξη αποδεικνύει στην πράξη ότι η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία μπορεί να συμμετέχει με αξιώσεις σε μεγάλα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, να εξάγει τεχνογνωσία και κατασκευαστικό έργο και να αποτελεί σταθερό μέρος μιας διεθνούς αλυσίδας παραγωγής υψηλής τεχνολογίας».

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Η διεύρυνση της συνεργασίας έρχεται λίγες ημέρες μετά την παράδοση της δεύτερης ελληνικής φρεγάτας, FDI «Νέαρχος», στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στη Λοριάν, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και της υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Catherine Vautrin.

Κατά την τελετή, η Catherine Vautrin αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή των Ναυπηγείων Σαλαμίνας στην επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος FDI, αναφέροντας τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών (DGA), τη Naval Group και τα Ναυπηγεία της Σαλαμίνας και της Λοριάν μεταξύ των φορέων και των ανθρώπων που συνέβαλαν στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος και στην επιτυχία του προγράμματος.

Η Γαλλίδα υπουργός υπενθύμισε, επίσης, την επίσκεψή της στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας τον Ιανουάριο του 2026, σημειώνοντας ότι εκεί συνάντησε «την ίδια προσήλωση στις υψηλές απαιτήσεις», «την ίδια υπερηφάνεια για την προσφορά υπηρεσίας» και «την ίδια απαίτηση για άρτια εκτέλεση της εργασίας» που διαπιστώνει και στη Λοριάν.

«Από τη Λοριάν έως τη Σαλαμίνα, από τη Γαλλία έως την Ελλάδα», τόνισε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας τον ρόλο των βιομηχανικών συνεργασιών στη λειτουργία και την ακτινοβολία των επιχειρήσεων, στην εκπαίδευση των νέων και στη μετάδοση της τεχνογνωσίας και των επαγγελματικών δεξιοτήτων από γενιά σε γενιά.

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Εξάλλου, η Catherine Vautrin είχε επισκεφθεί τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας τον Ιανουάριο του 2026, συνοδευόμενη, μεταξύ άλλων, από τον Pierre Éric Pommellet.

Κατά την επίσκεψη, είχε ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις και είχε ενημερωθεί για τις εργασίες κατασκευής των προεξοπλισμένων blocks του προγράμματος FDI για το Ελληνικό και το Γαλλικό Ναυτικό, καθώς και για τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία των Ναυπηγείων.

Η νέα ανάθεση έργου για τις σουηδικές FDI επιβεβαιώνει τη συνέχεια αυτής της βιομηχανικής σχέσης και διευρύνει πλέον το αποτύπωμά της σε τρία ευρωπαϊκά ναυτικά - της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Σουηδίας - ενισχύοντας, παράλληλα, τη θέση των Ναυπηγείων Σαλαμίνας ως εξαγωγικής ελληνικής βιομηχανικής μονάδας με ενεργή παρουσία σε ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα ευρωπαϊκά προγράμματα ναυτικής άμυνας, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Με ιστορία άνω των πέντε δεκαετιών, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας αποτελούν έναν από τους σταθερότερους και πλέον αξιόπιστους πυλώνες της ελληνικής ναυπηγικής και αμυντικής βιομηχανίας.

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Διαθέτοντας σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και διαρκή συμμόρφωση με ευρωπαϊκές και νατοϊκές προδιαγραφές, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν εις πέρας έργα υψηλής πολυπλοκότητας, όχι μόνο στον στρατιωτικό αλλά και στον εμπορικό τομέα, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα των FDI λειτουργεί ως επιβεβαίωση της εγχώριας τεχνογνωσίας και της δυνατότητας της Ελλάδας να συμβάλλει ενεργά σε διεθνή εξοπλιστικά προγράμματα, με ισχυρή βιομηχανική βάση και αυξανόμενη εξαγωγική προοπτική, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ