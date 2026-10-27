Νέα στοιχεία για το κύκλωμα αχυρανθρώπων του «Χωριάτικου»: Πεθαμένοι και ανύπαρκτα πρόσωπα... μίσθωναν παραλίες και άφηναν χρέη - iefimerida.gr

Συνεχίζουν να έρχονται στο φως στοιχεία για το φερόμενο κύκλωμα του «Mr Χωριάτικο», με τις νέες πληροφορίες να αποκαλύπτουν το εύρος και τον τρόπο λειτουργίας ενός συστήματος που δρούσε για μια δεκαετία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως στην Αττική, στη Ρόδο και στη Μύκονο, ελέγχοντας περίπου 433 επιχειρήσεις. Από αυτές, οι 340 ήταν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, από παραγωγή άρτου έως καφετέριες, καφέ-μπαρ, κέντρα διασκέδασης και νυχτερινά κέντρα με strip show, ενώ οι υπόλοιπες ήταν εταιρείες μίσθωσης προσωπικού.

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Για τον συντονισμό τους ο Άγγελος Γιαννακόπουλος﻿ φέρεται να διέθετε κεντρικά γραφεία στην Αττική, με άτυπο λογιστικό γραφείο εντός των εγκαταστάσεων και εξειδικευμένο λογιστικό γραφείο σε εξωτερικό χώρο, με υποκαταστήματα σε Μύκονο και Ρόδο. Μια στενή ομάδα ανθρώπων είχε αναλάβει συγκεκριμένους ρόλους, όπως η επιτήρηση της λειτουργίας των καταστημάτων, η δημιουργία νομικών οντοτήτων και η πληρωμή των «αχυράνθρωπων».

Το προφίλ των «αχυράνθρωπων»: Άνθρωποι με προβλήματα υγείας, πεθαμένοι ή ακόμα και ανύπαρκτοι

Στον πυρήνα του συστήματος βρισκόταν ένα δίκτυο με πάνω από 100 «αχυράνθρωπους». Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, επρόκειτο για άτομα χαμηλού βιοτικού επιπέδου, με προβλήματα υγείας, ενώ χρησιμοποιούνταν ακόμη και πεθαμένοι ή ανύπαρκτα πρόσωπα.

Η αμοιβή τους ήταν μηνιαίος μισθός περίπου 1.000 ευρώ. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, οι ίδιοι αγνοούσαν τι γινόταν στο όνομά τους: Τα λογιστικά γραφεία της οργάνωσης συνέστηναν εταιρείες ΙΚΕ με τα στοιχεία τους, άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς και προχωρούσαν στην ίδρυση των καταστημάτων, τα οποία λειτουργούσαν αφανώς από άλλα μέλη της οργάνωσης, προς όφελος του αρχηγικού μέλους.

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Η ζημία στο Δημόσιο

Το βασικό modus operandi ήταν η αποφυγή των υποχρεώσεων προς το κράτος, καθώς γνώριζαν ότι οι νομικές και αστικές συνέπειες θα κατέληγαν στον «αχυράνθρωπο».

Στη διάρκεια της δεκαετίας δεν καταβλήθηκαν συστηματικά εργοδοτικές εισφορές στον ΕΦΚΑ ύψους περίπου 38,8 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν χρέη περίπου 38 εκατ. ευρώ από επιστρεπτέες προκαταβολές του Δημοσίου και φόρους μισθωτών υπηρεσιών, ενώ αποκρύφθηκε φορολογητέα ύλη περίπου 43 εκατ. ευρώ (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος κ.λπ.).

Η μέθοδος με τις παραλίες

Ιδιαίτερη μέθοδο είχε αναπτύξει για τις παραλίες που μισθώνονταν από την Κτηματική Υπηρεσία και την ΕΤΑΔ.

Η οργάνωση συμμετείχε στους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς με προσφορές ασύμφορες για τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους, μέσω νομικών οντοτήτων στα στοιχεία «αχυράνθρωπων».

Παραλία με τιμή εκκίνησης 100.000 ευρώ κατοχυρωνόταν με προσφορά 1.000.000 ευρώ για τρία έτη. Συνήθως καταβαλλόταν μόνο η πρώτη δόση, και για τα επόμενα τρία χρόνια δεν γινόταν καμία πληρωμή. Στο τελευταίο έτος τα χρέη βεβαιώνονταν στην αρμόδια ΔΟΥ και, με πρόταση του δήμου, επερχόταν αποπομπή, ενώ ταυτόχρονα η εταιρεία τελούσε σε αναστολή λειτουργίας, και τα χρέη περνούσαν στον «αχυράνθρωπο». Στη συνέχεια η οργάνωση κατέβαινε εκ νέου σε διαγωνισμό με άλλο νομικό πρόσωπο και άλλον «αχυράνθρωπο», και η διαδικασία επαναλαμβανόταν. Με τον τρόπο αυτόν, μόνο στη Ρόδο είχε φτάσει να ελέγχει 28 πόστα παραλιών, ενώ παράλληλα κατοχύρωνε χώρους σε πόστα για 10 χρόνια και τους υπεκμίσθωνε σε εταιρείες.

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Όσο για τα χρήματα, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, αποκρύπτονταν μέσω τραπεζικών λογαριασμών σε τράπεζες του εξωτερικού οι οποίοι ήταν συνδεδεμένοι με τα POS των καταστημάτων.

Τα έσοδα μεταφέρονταν σε εταιρείες που διαχειρίζονταν υψηλόβαθμα μέλη της οργάνωσης και εμφανίζονταν ως έσοδα από το εξωτερικό, για να επενδυθούν στη συνέχεια σε ακίνητα, εκτάσεις, οχήματα και επενδυτικά πακέτα. Και τα υπόλοιπα χρέη που συσσωρεύονταν, όπως οι απλήρωτες εισφορές στον ΕΦΚΑ, κατέληγαν σε «αχυράνθρωπο» χωρίς περιουσία, με αποτέλεσμα το Δημόσιο να μην εισπράττει ούτε ένα ευρώ.