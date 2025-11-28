 Νέα στάση εργασίας σε μετρό, Ηλεκτρικό, τραμ το Σάββατο -Τι ώρα τραβούν χειρόφρενο οι συρμοί - iefimerida.gr
Νέα στάση εργασίας σε μετρό, Ηλεκτρικό, τραμ το Σάββατο -Τι ώρα τραβούν χειρόφρενο οι συρμοί

Συρμός μετρό
Συρμός μετρό / Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ /EUROKINISSI
Ανακοίνωση εξέδωσε η ΣΤΑΣΥ ενημερώνοντας το κοινό για νέα στάση εργασίας το Σάββατο (29/11) σε μετρό, Ηλεκτρικό και τραμ.

Παράλληλα, η μεταμεσονύχτια στάση εργασίας στα μέσα σταθερής τροχιάς το βράδυ του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου (ξημερώματα Κυριακής) αναβάλλεται λόγω πένθους.

Η νέα στάση εργασίας είναι προγραμματισμένη από τις 10:00 έως τις 14:00 του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου σε μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ, προκειμένου οι εργαζόμενοι να παραστούν στην κηδεία του αδικοχαμένου συναδέλφου τους.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τα σωματεία ζητούν την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του νέου δυστυχήματος, όπως και του προηγούμενου το 2021, τη λήψη μέτρων ασφαλείας και την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου, την άμεση στελέχωση των τεχνικών τμημάτων με επαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό κ.ά.

