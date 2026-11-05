Υπογράφηκε η νέα ΣΣΕ εργαζομένων ΟΑΣΘ -Τι προβλέπει - iefimerida.gr

Kαίρια θεσμικά ζητήματα ρυθμίζει η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των εργαζομένων στον ΟΑΣΘ.

Η σύμβαση υπογράφτηκε στα Γραφεία του Οργανισμού στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργου Κώτσηρα, ενώ κατοχυρώνει σημαντικές μη μισθολογικές παροχές για τους εργαζόμενους στον Οργανισμό.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, Κώστας Ταγγίρης ο πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΘ, Γιάννης Δήμκας και ο γενικός γραμματέας, Αλέξης Γεωργιάδης, ενώ παρών στην υπογραφή ήταν και ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ, Μανώλης Μπελιμπασάκης.

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«Η υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της αξίας του κοινωνικού διαλόγου και της συνεργασίας», δήλωσε ο κ. Κώτσηρας και πρόσθεσε ότι «σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης και ουσιαστικής προόδου στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στηρίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό του ΟΑΣΘ και αναγνωρίζουμε την πολύτιμη συμβολή του».

Όπως ανέφερε, «με την ανανέωση του στόλου, την αξιοποίηση της τεχνολογίας και την ενίσχυση των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της καθημερινής λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών, συνεχίζουμε την κοινή προσπάθεια για καλύτερες και πιο αξιόπιστες υπηρεσίες προς το επιβατικό κοινό της πόλης.»

Την πεποίθηση ότι η υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας συνιστά ένα αποφασιστικό βήμα προς τα εμπρός εξέφρασε ο κ. Μπελιμπασάκης.

«Η επίτευξη αυτής της συμφωνίας αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει κοινός στόχος και ειλικρινής διάλογος, μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε πρόκληση. Ως Διοίκηση, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με προσήλωση τόσο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του προσωπικού μας όσο και για την παροχή σύγχρονων, αδιάλειπτων και ποιοτικών μετακινήσεων στους συμπολίτες μας», τόνισε.

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«Η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έρχεται να εδραιώσει την εργασιακή ειρήνη, ικανοποιώντας τις δίκαιες διεκδικήσεις του Σωματείου. Η συμμαχία Διοίκησης και Εργαζομένων γίνεται ακόμη πιο δυνατή. Απερίσπαστοι πλέον, συνεχίζουμε την καθημερινή μας προσπάθεια με απόλυτη συνέπεια και αφοσίωση για να προσφέρουμε στη Θεσσαλονίκη τις αστικές συγκοινωνίες που της αξίζουν, αναβαθμίζοντας την καθημερινότητα των συμπολιτών μας σε κάθε τους μετακίνηση», επισήμανε ο κ. Ταγγίρης

«Πετύχαμε μια βελτιωμένη συμφωνία που θωρακίζει τα θεσμικά και μη μισθολογικά μας δικαιώματα», τόνισε, από την πλευρά του, ο κ. Δήμκας, συμπληρώνοντας ότι οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ έχουν αποδείξει στην πράξη τη στήριξή τους στον Οργανισμό και, σε συνεργασία με τη Διοίκηση και το Υπουργείο, θα συνεχίσουν να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.

ΑΠΕ ΜΠΕ