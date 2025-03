Τα νέα πρόσωπα που μπαίνουν στην κυβέρνηση -10 για πρώτη φορά, οι 5 που επιστρέφουν - iefimerida.gr

Νέα πρόσωπα αναλαμβάνουν χαρτοφυλάκια στην κυβέρνηση, όπως προκύπτει από τον ανασχηματισμό που ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Κάποιοι εξ αυτών επιστρέφουν σε κυβερνητικό σχήμα και άλλοι αναλαμβάνουν για πρώτη φορά χαρτοφυλάκια προκειμένου να συνεχίσουν το κυβερνητικό έργο.

Οι πέντε επιστροφές:

1. Κώστας Βλάσης, υφυπουργός Παιδείας

Στη θέση του υφυπουργού Παιδείας επιστρέφει ο Κώστας Βλάσης, καθώς το 2019 είχε οριστεί στην ίδια θέση, έχοντας αρμοδιότητα τον Απόδημο Ελληνισμό.

Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε την ειδικότητα του χειρουργού-ορθοπεδικού στο Νοσοκομείο Λαϊκό. Το 2004-2005 φοίτησε στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, όπου απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας».

Το 2005 ανακηρύχθηκε διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ το 2007 εκλέχθηκε λέκτορας της ίδιας Σχολής. Το 2012 εξελέγη επίκουρος καθηγητής, το 2016 αναπληρωτής καθηγητής και το 2020 καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά.

Εκλέχθηκε βουλευτής Αρκαδίας με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του Ιανουαρίου και του Σεπτεμβρίου του 2015, καθώς και στις εκλογές του 2019.

Στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής του θητείας διετέλεσε αναπληρωτής γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και μέλος πολλών κοινοβουλευτικών επιτροπών της Βουλής των Ελλήνων.

Στις 9 Δεκεμβρίου 2019 ορίστηκε από τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό.

Είναι παντρεμένος με την ιατρό-βιοπαθολόγο Χρύσα Σαλδάρη και έχουν μία κόρη και έναν γιο.

Κώστας Βλάσης, υφυπουργός Εξωτερικών

2. Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ο Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Επικρατείας στην κυβέρνηση μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 και παραιτήθηκε έναν χρόνο αργότερα, αναλαμβάνει υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος.



Ο Σταύρος Ν. Παπασταύρου, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών με την κορυφαία επίδοση της τάξης του. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με την υψηλότερη βαθμολογία του έτους του (1990, Valedictorian), και με μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Διεθνούς, Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard (LLM 1992, SJD candidate 1994-1996), απ' όπου αποφοίτησε με άριστα, ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.



Το 1996 εργάστηκε στην Ουάσιγκτον, στη δικηγορική εταιρεία Steptoe & Johnson LLP, όπου ειδικεύτηκε σε θέματα Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου και Εμπορικού Δικαίου. Το 1997 επέστρεψε στην Ελλάδα και εργάστηκε, συμμετέχοντας και ως εταίρος, στη δικηγορική εταιρεία Ζέπος & Γιαννόπουλος, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια επικεφαλής του τμήματος κεφαλαιαγοράς, τραπεζικού δικαίου και χρηματοδοτήσεων. Συμμετείχε ως νομικός σύμβουλος σε σειρά ιδιωτικοποιήσεων, συγχωνεύσεων και εξαγορών, όπως η είσοδος της Cosmote στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, η εξαγορά μειοψηφικού πακέτου μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας από την Credit Agricole κ.ά. Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος σε πολυεθνικές εταιρείες, και τα τελευταία χρόνια ασκεί τη δικηγορία και είναι επικεφαλής της δικηγορικής εταιρείας Σταύρος Ν. Παπασταύρου & Συνεργάτες, στην οποία θα αναστείλει τη δικηγορική του ιδιότητα.

Ήταν ο κύριος διαπραγματευτής με τους δανειστές του ελληνικού κράτους (2012-2015), επικεφαλής του Γραφείου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, καθώς και συντονιστής της Ελληνο-γερμανικής Εταιρικής Σχέσης.

Διετέλεσε γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νέας Δημοκρατίας (2004-2012), μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), ενώ επελέγη από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμανλή ως υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές το 1999 και το 2009.



Τη δεκαετία του 1990 διετέλεσε γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης της ΟΝΝΕΔ, της ΔΑΠ-NΔΦΚ, καθώς και εκλεγμένο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ. Την ίδια δεκαετία διετέλεσε, επίσης, εκλεγμένος πρόεδρος της DEMYC (Ευρωπαϊκή Οργάνωση Νέων της EDU, 1997-2001), πρόεδρος του EDS (Φοιτητική Οργάνωση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, 1989-1991), ιδρυτικό μέλος της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (YEPP) και αναπληρωτής πρόεδρος της IYDU (Παγκόσμια Οργάνωση Κεντροδεξιών Νεολαιών, 1997-2000).

Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

3. Γιάννης Λαμπρόπουλος, υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη

O Γιάννης Λαμπρόπουλος, βουλευτής Μεσσηνίας από το 1989, επανέρχεται σε κυβέρνηση μετά από 17 χρόνια, καθώς επί Καραμανλή διετέλεσε υφυπουργός Άμυνας.



Γεννήθηκε στην Ελληνοεκκλησιά Μεσσηνίας στις 20.11.1955 από αγροτική οικογένεια.



Είναι απόφοιτος Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνής) και εργάζεται ως δικηγόρος στην Καλαμάτα.

Εξελέγη βουλευτής Μεσσηνίας με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για πρώτη φορά στις εκλογές του 1989 και έκτοτε εκλεγόταν ανελλιπώς μέχρι και τις εκλογές του 2015, στις οποίες ο λαός της Μεσσηνίας τον τίμησε με 20.608 ψήφους, κατατάσσοντάς τον πρώτο, αλλά έχασε τη μοναδική έδρα που κέρδισε το κόμμα στον νομό, διότι την έλαβε ο τότε αρχηγός του κόμματος.

Σε πολλές από τις εκλογικές αναμετρήσεις έχει αναδειχθεί πρώτος στην προτίμηση των Μεσσήνιων ψηφοφόρων, με τις εκλογές του 2007 να συγκεντρώνει 36.177 ψήφους. Έχει διατελέσει δύο φορές υφυπουργός Εθνικής Άμυνας: την πρώτη από τον Μάρτιο του 2004 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2007 και τη δεύτερη από τον Ιούνιο 2014 έως τον Ιανουάριο 2015.

Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 ανεδείχθη και πάλι πρώτος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στον Νομό Μεσσηνίας, συγκεντρώνοντας 21.000 σταυρούς.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της φοιτητικής οργάνωσης της Δ.Α.Π. - Ν.Δ.Φ.Κ. στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (1974-1979) και εκλεγμένο κομματικό στέλεχος στη Μεσσηνία από τα έτη 1983-89.

Διετέλεσε πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. Δημόσιας Τάξης της Ν.Δ. και στη συνέχεια, το 2002, εξελέγη υπεύθυνος Τομέα Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης του Κοινοβουλευτικού Τομέα της Νέας Δημοκρατίας και μετείχε στην κατάρτιση του κυβερνητικού προγράμματος για την Αυτοδιοίκηση και τη Δημόσια Διοίκηση. Κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού του βίου έχει συμμετάσχει, επίσης, στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιας Τάξης.

Γιάννης Λαμπρόπουλος, υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη

4. Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Το 2019 η Δόμνα Μιχαηλίδου υπήρξε το νεότερο μέλος της κυβέρνησης, σε ηλικία μόλις 31 ετών, αναλαμβάνοντας υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ήταν αρμόδια για την κοινωνική πρόνοια και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Το 2023 διετέλεσε υφυπουργός Παιδείας και αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων της Ειδικής Αγωγής και της λειτουργίας των εκπαιδευτικών λυκείων.

Γεννήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 1987 στον Πειραιά. Έφυγε για την Αγγλία στα 17 της και έκανε όλες τις σπουδές της στα Οικονομικά στη Βρετανία. Έκανε το μεταπτυχιακό της στις Αναπτυξιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και διδακτορικό στην Ανάπτυξη και στις Οικονομικές Κρίσεις, επίσης στο Πανεπιστήμιο του Cambridge.

Διετέλεσε επισκέπτρια λέκτορας Οικονομικών της Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Έζησε 11 χρόνια στην Αγγλία και στη Γαλλία και διετέλεσε, εκτός από λέκτορας στο Cambridge και λέκτορας στο UCL, οικονομολόγος στον Ο.Ο.Σ.Α., καθώς και οικονομική σύμβουλος αρκετών κυβερνήσεων και του ΟΗΕ.

Το 2016 ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, την επέλεξε ως σύμβουλό του σε θέματα Μεταρρυθμίσεων. H ενεργός συμμετοχή της στην πολιτική ζωή του τόπου αρχίζει με την ανάληψη της εξουσίας από τη Νέα Δημοκρατία. Το 2019 διορίστηκε υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο της Πρόνοιας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ανάληψη των καθηκόντων της έθεσε το πλαίσιο των πολιτικών παρεμβάσεων, δίνοντας έμφαση σε ενεργητικές πολιτικές πάνω στους άξονες της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων και της αποϊδρυματοποίησης.

Στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 εξελέγη βουλευτής στην Α΄ Πειραιώς και Νήσων.

Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

5. Κώστας Κατσαφάδος, υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Ο Κώστας Κατσαφάδος υπήρξε υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και υφυπουργός Ναυτιλίας και πλέον επιστρέφει στην κυβέρνηση ως υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ο Κώστας Κατσαφάδος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1979. Οι γονείς του είναι ο απόστρατος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας Γιάννης Κατσαφάδος, με καταγωγή από τον Λάκκο της Τοπικής Κοινότητας Μίνας της Αποσκιερής Μάνης, και η Καλλιόπη Κωστή Μαραγκού, με καταγωγή από την Όλυμπο της Καρπάθου. Είναι παντρεμένος με την επιχειρηματία Νόρα Βασ. Μιχαλολιάκου.

Σπούδασε Οικονομικά στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ακολούθως απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μάνατζμεντ Τουρισμού» από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Τον Μάρτιο του 2007 ίδρυσε το λογιστικό-φοροτεχνικό γραφείο του στο κέντρο του Πειραιά, το οποίο λειτουργεί έως και σήμερα.



Κατά τα φοιτητικά του χρόνια διετέλεσε υπεύθυνος ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πανεπιστημίου Πειραιώς και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς «Ο Πλάτων» και εκπροσωπούσε τους προπτυχιακούς φοιτητές στη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως τακτικό μέλος.

Στις δημοτικές εκλογές του 2002 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος Κερατσινίου και το 2006 νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών - Πειραιώς, με την παράταξη «Υπερνομαρχία Πολιτών» του Αργύρη Ντινόπουλου.

Το 2007 εκλέχθηκε από το Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της, θέση την οποία διατήρησε έως το 2010. Από τον Απρίλιο του 2010 έως τον Μάιο του 2012 διατέλεσε αντιπρόεδρος της ΟΝΝΕΔ.

Την περίοδο 2006-2007 υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης στο υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και την περίοδο 2007-2009 επιστημονικός σύμβουλος στη Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Από το 2004 και για μια δεκαετία εκλεγόταν ανελλιπώς αντιπρόσωπος των οικονομολόγων στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2009 ήταν υποψήφιος βουλευτής Α΄ Πειραιά με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν εξελέγη, καθώς το κόμμα εξέλεξε έναν βουλευτή στη συγκεκριμένη περιφέρεια, με τον ίδιο να έρχεται τέταρτος σε σταυρούς με 11.169.

Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής στις δεύτερες βουλευτικές εκλογές του 2012. Κατόπιν, εξελέγη γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων, θέση την οποία διατήρησε έως το 2015.

Στις βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015 εξελέγη βουλευτής στην Α' Πειραιά. Επανεξελέγη στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015.

Στις 18 Νοεμβρίου 2016, με απόφαση του προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κόμματος.

Στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου 2019 εξελέγη βουλευτής Α' Πειραιώς, πρώτος -με 21.622- σε σταυρούς προτίμησης.

Την 4η Ιανουαρίου 2021 ανέλαβε στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη το χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού Ναυτιλίας, αρμόδιου για θέματα πλοίων.

Κώστας Κατσαφάδος, υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Ποιοι είναι οι νέοι υφυπουργοί της κυβέρνησης



Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός Εξωτερικών

Γεννήθηκε στον Βύρωνα Αττικής στις 10 Απριλίου 1959. Είναι απόφοιτος - πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και ασκεί τη δημοσιογραφία εδώ και 33 χρόνια. Έχει εργαστεί για διάφορες εφημερίδες όπως Η Καθημερινή, Το Βήμα, η Απογευματινή και άλλες. Υπήρξε, παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών ενημέρωσης στην ΕΡΤ, το Mega Channel, και το Blue Sky. Έχει διατελέσει πρόεδρος του Π.Α.Ο. Δόξα Βύρωνος.

Είναι παντρεμένος με την δημοσιογράφο Μυρτώ Λοβέρδου - Παπαδοπούλου και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Βύρωνα με την ανεξάρτητη παράταξη "Βύρωνας Καθαρή Επιλογή".

Στις 21 Φεβρουαρίου 2018, ύστερα από συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στον Δυτικό Τομέα Β' Αθηνών.

Στις εθνικές εκλογές του 2019 εξελέγη βουλευτής Δυτικού Τομέα Β' Αθηνών με τη ΝΔ.

Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός Εξωτερικών

Θανάσης Δαβάκης, νέος υφυπουργός Εθνικής Άμυνας



Ο Θανάσης Δαβάκης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18 Μαρτίου 1962, με καταγωγή ένα μικρό χωριό της Μέσα Μάνης. Είναι δικηγόρος, βουλευτής του Νομού Λακωνίας με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του κόμματος. Διετέλεσε Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας την περίοδο 2013-2014, στην κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά.

Από τις 17 Ιουλίου 2019, είναι Πρόεδρος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων (ΙΗ' Κοινοβουλευτική περίοδος). Είναι παντρεμένος και έχει μία κόρη.Είναι πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Βυζαντινού και Νεοελληνικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως επίσης και μεταπτυχιακός υπότροφος του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών μεταξύ 1986 και 1988. Υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία ως έφεδρος Ανθυποσμηναγός του Δικαστικού.Ο Θανάσης Δαβάκης εκλέγεται βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας το 1993, το 1996, το 2000, το 2004, το 2007, το 2009, το 2012, το 2015 και το 2019.

Ήταν υπεύθυνος Ιδεολογικού της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και μετά της ΟΝΝΕΔ (Νεολαία της ΝΔ), ενώ το 1988 ανέλαβε πολιτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Επιπλέον, από το 1997 ως σήμερα ανήκει στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ), υπαγόμενου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ έπειτα ανέλαβε υπεύθυνος Τομέα Πολιτισμού της Νέας Δημοκρατίας. Διατέλεσε Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας (ΥΦΕΘΑ) από τον Ιούνιο του 2013 έως τον Ιούνιο του 2014 στην κυβέρνηση Σαμαρά. Από το 2016 είναι υπεύθυνος Τομέα Εθνικής Άμυνας του κόμματος.Από το 1993 έως το 1996 διατέλεσε Γραμματέας του Προεδρείου της Βουλής, ενώ από το 2004 έως το 2006 Κοσμήτωρ του Προεδρείου. Την περίοδο 1993-2009 συμμετείχε ως μέλος των διαρκών Επιτροπών Δημοσίας Διοίκησης, Δημοσίας Τάξης και Δικαιοσύνης, Οικονομικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου και της Επιτροπής ΔΕΚΟ.

Θανάσης Δαβάκης, νέος υφυπουργός Εθνικής Άμυνας

Νίκος Παπαϊωάννου, νέος υφυπουργός με αρμοδιότητα την τριτοβάθμια

Ο Νίκος Παπαϊωάννου κατάγεται από τα Τρίκαλα Θεσσαλίας και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής στην Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εκλεγμένος πρύτανης του Ιδρύματος από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως σήμερα. Το επιστημονικό- ερευνητικό του έργο εστιάζεται στην ιστοπαθολογική και ανοσοϊστοπαθολογική μελέτη των αλλοιώσεων νοσημάτων με έμφαση στη νευροπαθολογία και ιδιαίτερα τη μελέτη της παθογένειας της γνωστικής δυσλειτουργίας. Έχει μετεκπαιδευθεί/εργαστεί στα Εργαστήρια Παθολογικής Ανατομικής των Κτηνιατρικών Σχολών της Ζυρίχης, Ουτρέχτης και Wisconsin των Η.Π.Α. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών ενώ με συμμετοχή σε σημαντικό αριθμό ανταγωνιστικών εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων. Εξελέγη πρύτανης από την πανεπιστημιακή κοινότητα του ΑΠΘ με κυρίαρχη δέσμευση την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.

Μέσα από την εφαρμογή των νόμων και στοχευμένες παρεμβάσεις (αναδιοργάνωση υπηρεσίας φύλαξης, λειτουργία υπηρεσίας panic button, πλήρες σχέδιο φύλαξης για τα 87 κτίρια του πανεπιστημίου και 500 στρέμματα του campus), καταργήθηκε ένα άτυπο «άβατο» που είχε επιβάλει ο εκφυλισμός της έννοιας του ακαδημαϊκού ασύλου.

Έθεσε ως προτεραιότητα την κατασκευή νέας βιβλιοθήκης στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, σε χώρο του Τμήματος Βιολογίας, που τελούσε υπό κατάληψη επί 34 χρόνια, ως ορμητήριο επεισοδίων και απελευθερώθηκε σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές. Υπερασπίστηκε την απενοχοποίηση της σχέσης του πανεπιστημίου με την επιχειρηματικότητα και την εγκατάλειψη της λογικής παραγωγής αποφοίτων χωρίς αντιστοίχιση με την επαγγελματική τους προοπτική και την παραγωγική διαδικασία. Εργάστηκε για τη δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ, ως επικεφαλής της διεπιστημονικής ομάδας του ΑΠΘ, που συνέδραμε από τον Απρίλιο του 2020 τις Υγειονομικές Αρχές και την Πολιτεία με τη συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των μετρήσεων ιικού φορτίου του κορωνοϊού στα λύματα.

Νίκος Παπαϊωάννου, νέος υφυπουργός με αρμοδιότητα την τριτοβάθμια

Νίκος Τσάφος, νέος υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας



Ο Νίκος Τσάφος, κάτοχος της έδρας James Schlesinger για την Ενέργεια και τη Γεωπολιτική στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών της Ουάσιγκτον (CSIS) έχει τεράστια εμπειρία σε θέματα ενέργειας. Στο πλαίσιο της εμπειρίας του, έχει συνεργαστεί με πάνω από εκατό εταιρείες, οικονομικούς οργανισμούς και κυβερνήσεις σε πάνω από 30 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, με εξειδίκευση σε θέματα στρατηγικής, εισόδου σε αγορές χωρών, ανάπτυξης πρότζεκτ και εμπορίας αερίου και LNG και σε μερικά από τα πιο περίπλοκα ενεργειακά έργα στον κόσμο. Ο κ. Τσάφος είναι πρόεδρος και επικεφαλής αναλυτής της Enalytica, της εταιρείας την οποία ίδρυσε (μαζί με τον Janak Mayer) το 2014, με έδρα την Ουάσιγκτον και η οποία, όπως τονίζει, φιλοδοξεί να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο η ενεργειακή βιομηχανία εντοπίζει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες. Πριν την ίδρυση της Enalytica, ο κ. Τσάφος εργάστηκε επί επτάμισι χρόνια στην PFC Energy, με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα της παγκόσμιας αγοράς φυσικού αερίου, ενώ ήταν επικεφαλής και του τμήματος ερευνών για θέματα παγκόσμιας αγοράς φυσικού αερίου της ίδιας εταιρείας.

Έχει υπηρετήσει στην Ελληνική Αεροπορία και πριν τη στρατιωτική του θητεία είχε ασχοληθεί με τον κλάδο των επενδύσεων ελληνικών εφοπλιστικών εταιρειών σε κινεζικά ναυπηγεία. Έχει αρθρογραφήσει εκτενώς για την ενέργεια σε μέσα όπως το Foreign Affairs, το National Interest, το EURACTIV, την Καθημερινή κ.α. Επίσης, είναι τακτικός σχολιαστής επικαιρότητας: έχει αναφερθεί στους New York Times, The Financial Times, The Economist, The Wall Street Journal, The Washington Post και στο Bloomberg και έχει εμφανιστεί στα CNN, NBC, BBC., NPR, Al Jazeera κ.ά.

Έχει, επίσης, συγγράψει πολλά άρθρα σχετικά με την ελληνική κρίση: το blog που διατηρούσε από το 2010 ως το 2013 είχε καταχωριστεί ως ένα από τα Κορυφαία Ευρωπαϊκά Οικονομικά Blog («Europe’ s Top Economic Blogs») από το έγκριτο περιοδικό Social Europe Journal, ενώ το 2013 εκδόθηκε το βιβλίο του «Beyond Debt: The Greek Crisis in Context». Από το 2016 έως το 2019 δίδαξε επίσης σε μεταπτυχιακό μάθημα για το φυσικό αέριο στο Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS). Ο Νίκος Τσάφος είναι κάτοχος BA στις Διεθνείς Σχέσεις και στα Οικονομικά από το Boston University και MA στις Διεθνείς Σχέσεις από το Johns Hopkins School of Advanced International Studies ( SAIS), ενώ είναι Professorial Lecturer στο Πρόγραμμα του SAIS για την Ενέργεια, το Περιβάλλον και τους Φυσικούς Πόρους.

Νίκος Τσάφος, νέος υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αρίστος Δοξιάδης, νέος υφυπουργός Ανάπτυξης

Ο Αρίστος Δοξιάδης είναι οικονομολόγος. Σπούδασε κοινωνικές επιστήμες και οικονομικά στο Χάρβαρντ και στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του με μελέτες δημόσιας πολιτικής για το ελληνικό κράτος και για διεθνείς οργανισμούς.

Συμμετείχε σε πιλοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της φτώχειας σε όλη την Ευρώπη, και στη συνέχεια διοίκησε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων. Από το 1995 εργάζεται σε Εταιρείες Επιχειρηματικών Συμμετοχών (venture capital) για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Έχει αξιολογήσει εκατοντάδες επιχειρηματικά σχέδια, και έχει συνεργαστεί από κοντά με δεκάδες επιχειρηματίες. Από το 2010 γράφει άρθρα για την κρίση και τους θεσμούς στην ελληνική οικονομία.



Είναι ιδρυτικό μέλος της Οργάνωσης με την επωνυμία «Νέοι Ευρωπαίοι Οργανωμένοι Ικανοί» και διακριτικό τίτλο «Ν.Ε.Ο.Ι.». Είμαι μέλος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης και της Χ.Α.Ν.Θ., στη UNICEF, του «Ελληνικού Παιδικού Χωριού» στο Φίλυρο, στο Σύλλογο «Αντικαρκινική Εταιρεία Β. Ελλάδος», στο Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών «Καλλιπάτειρα», στην ανθρωπιστική οργάνωσης «Lions Club Thessaloniki-Μέγας Αλέξανδρος» καθώς και στην οργάνωση «Ελπίδες». Αρθρογραφεί τακτικά σε εφημερίδες, περιοδικά και ιστολόγια.

Αρίστος Δοξιάδης, νέος υφυπουργός Ανάπτυξης

Λάζαρος Τσαβδαρίδης, νέος υφυπουργός Ανάπτυξης



Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 11-8-1970 και είναι παντρεμένος με τη Γαρυφαλλιά Παπαδημητρίου, δικηγόρο Βεροίας, και έχει δύο κόρες: τη Θωμαή 18 ετών (φοιτήτρια Νομικής) και τη Δήμητρα 11 ετών.



Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Βεροίας και μαχόμενος δικηγόρος από το Φεβρουάριο του 1997 μέχρι και σήμερα.



Σπουδές:

2016 Υποψήφιος Διδάκτορας του Διοικητικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, μετά από Απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος Νομικής στην με αριθμό 118/22-06-2016 συνεδρίασή της.

2016 Πτυχιούχος της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, Τμήμα Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου

2013 Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, Διοικητικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ (9)

1995 Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Μιλά Αγγλικά και Ιταλικά.



Κοινοβουλευτικές Δραστηριότητες



Βουλευτής Ημαθίας από το 2007 μέχρι το 2009, από το 2012 μέχρι το 2015 και από το 2019 και εντεύθεν

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας Κ.Ο. της Ν.Δ. από το 2012 – 2015 και από το 2019 και εντεύθεν

Κατά τη διάρκεια της παρελθούσης βουλευτικής μου θητείας κατά τα έτη 2007 – 2009 και 2012 – 2015 θήτευσε ως:

• Μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ

• Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

• Πρόεδρος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων

• Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών

• Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης

• Μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς

• Μέλος της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος

• Πρόεδρος στην Κοινοβουλευτική Ομάδα Φιλίας της Ελλάδας με την Ουκρανία

• Αντιπρόεδρος στην Κοινοβουλευτική Ομάδα Φιλίας της Ελλάδας με το Κουβέιτ

• Μέλος στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες Φιλίας της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και τη Γεωργία

Στην παρούσα Κοινοβουλευτική θητεία 2019 και εντεύθεν, θητεύει ως:

• Πρόεδρος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Κράτους

• Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων

• Μέλος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

• Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων

Πολιτικές / Κοινωνικές Δραστηριότητες



2011 – 2014 Δημοτικός Σύμβουλος Βέροιας, Επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο Δ.Δ. Βέροιας, Δημοτικής Ομάδας «Νέος Δήμος – Νέα Αρχή»

2007 – 2008 Νομαρχιακός Σύμβουλος της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας και Αντινομάρχης Ημαθίας στους τομείς του Τουρισμού, Παιδείας, Βιομηχανίας και Ανάπτυξης

1999 – 2002 Δημοτικός Σύμβουλος Βέροιας

Λάζαρος Τσαβδαρίδης, νέος υφυπουργός Ανάπτυξης

Άννα Ευθυμίου, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Γεννήθηκε στα Γρεβενά και από το 1990 μέχρι σήμερα ζω μόνιμα στη Θεσσαλονίκη.Ο πατέρας μου, Ταξιάρχης, είναι συνταξιούχος καθηγητής φιλόλογος και κατάγεται από τον Πύργο Ιθώμης Καρδίτσας. Είναι παντρεμένη με τον Γιώργο Μάνο, Ηλεκτρονικό Μηχανικό & Μηχανικό Υπολογιστών, και έχουν αποκτήσει ένα γιο και μία κόρη.



Είναι πτυχιούχος του τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ. και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

Από την άνοιξη του 2004 ασκεί το επάγγελμα της μάχιμης δικηγορίας στη Θεσσαλονίκη. Από το Σεπτέμβριο του 2005 έως τον Ιούνιο του 2009 εργάστηκε προσφέροντας τις υπηρεσίες μου οικειοθελώς ως δικηγόρος και στο γραφείο νομικής στήριξης των εργαζομένων στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Από το έτος 2008 διατηρεί δικηγορικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη με ιδιαίτερη ενασχόληση σε θέματα Διοικητικού, Εργατικού και Αστικού Δικαίου.

Από τον Ιανουάριο του 2007 έως το Σεπτέμβριο του 2010 προσέφερε παράλληλα τις υπηρεσίες της από τη θέση της εντεταλμένης συμβούλου σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Από τον Ιανουάριο του 2011 έως και τον Αύγουστο του 2014 ήμουν Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Θεσσαλονίκης με την παράταξη «Ομάδα Δημιουργίας». Στις εθνικές εκλογές του 2012 τοποθετήθηκε στη θέση της εκπροσώπου της Ν.Δ. στα Μ.Μ.Ε. Β. Ελλάδος. Στις εθνικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015 συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο της Ν.Δ. ως υποψήφια βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης και έλαβε 11.491 ψήφους. Στις εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο της Ν.Δ. ως υποψήφια βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης με το σύστημα της λίστας στην 8η θέση. Στις εκλογές του 2019, εκλέχθηκε βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης με τη ΝΔ με 14.928 ψήφους που έδωσαν την 6η θέση. Στις εκλογές του 2023, εκλέχθηκε βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης με τη ΝΔ με 22.773 ψήφους.



Σέβη Βολουδάκη, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

Η Σέβη Βολουδάκη είναι η σύζυγος του αείμνηστου Μανούσου Βολουδάκη, βουλευτή Χανίων και πρώην Υφυπουργού. Έχουν μαζί τρία παιδιά, τον Γιώργο, τον Σήφη και τη Δάφνη.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια έλαβε τρεις μεταπτυχιακούς τίτλους στο Κοινοτικό Δίκαιο από το Université Libre de Bruxelles καθώς και στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και στις Πολιτικές Επιστήμες. Είναι επίσης κάτοχος διδακτορικού στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού. Μιλά αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως νομική σύμβουλος σε μεγάλες εταιρείες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Έχει διατελέσει νομική σύμβουλος στη Νέα Δημοκρατία, ενώ έχει εργαστεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.



Σέβη Βολουδάκη, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

Άννα Καραμανλή, υφυπουργός Τουρισμού

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είναι μητέρα δύο παιδιών.Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακό τίτλο Μaster Οf Science(MSc) στη Δημόσια Διοίκηση ο οποίος της απονεμήθηκε από το Πανεπιστήμιο «Νεάπολις» Πάφος Κύπρος .



Είναι Υποψήφια Διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο της Σπάρτης πάνω στο επιστημονικό αντικείμενο: «Ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. στην καταπολέμηση της βίας».



Τέλος έχει πραγματοποιήσει και ολοκληρώσει σπουδές στη σχολή Δημοσιογραφίας «Μπόνα». Μιλά Αγγλικά και Ισπανικά



Εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής Β΄ Αθηνών με τη Ν.Δ. στις εκλογές της 6ης Μαΐου του 2012.



Επαγγελματική σταδιοδρομία

Εργάστηκε ως Δημοσιογράφος αθλητικού ρεπορτάζ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση.

Ξεκίνησε την δημοσιογραφική της καριέρα στην ΕΡΤ3 (1991) ως παρουσιάστρια της αθλητικής εκπομπής «Στο Στάδιο Κάποτε».

Έχει διατελέσει Αρχισυντάκτρια Αθλητικού Δελτίου Ειδήσεων στην ΕΡΤ (1994-2009) και παρουσιάστρια του κεντρικού Δελτίου στην ΕΡΤ (1995-2012).

Έχει υπάρξει η πρώτη γυναίκα παρουσιάστρια στην εκπομπή «Αθλητική Κυριακή» (2004-2009).

Είναι τακτικό μέλος της ΕΣΗΕΑ.

Είναι μέλος του ΠΣΑΤ.

Πολιτική Δραστηριότητα

Είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας από το 2007.

Ήταν υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας, με την παράταξη «Αττική Νέα Προοπτική».

Είναι Περιφερειακή Σύμβουλος στην Περιφέρεια Αττικής.

Εξελέγη 2η Νομαρχιακή Σύμβουλος (2006-2010), με την παράταξη «Υπερνομαρχία Δράσης».

Αθλητικές διακρίσεις

Αναδείχθηκε Βαλκανιονίκης (1984) στο Άλμα εις μήκος.

Αναδείχθηκε Πρωταθλήτριας Ελλάδος (1984-1989) στο Αλμα εις μήκος.

Μέλος της Εθνικής ομάδας στίβου σε Βαλκανικούς. Μεσογειακούς και Ευρωπαϊκούς Αγώνες.

Άννα Καραμανλή, υφυπουργός Τουρισμού

Χρήστος Μπούκωρος, υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ο Χρήστος Μπουκώρος γεννήθηκε στις 2 Μαΐου 1970 στο Βόλο. Σπούδασε δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο του Ουρμπίνο στην Ιταλία.

Εργάστηκε ως δημοσιογράφος στο «Βόλος 9.86 FM» και σχεδόν σε όλους τους γνωστούς ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς του Βόλου ως υπεύθυνος εκπομπών της πρωινής ζώνης. Από το 2000 έως το 2004 εργάστηκε ως διευθυντής στην καθημερινή εφημερίδα «Νέος Τύπος» και παράλληλα ως παρουσιαστής δελτίου ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Astra. Είναι μέλος της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας.



Στα νεανικά του χρόνια, υπήρξε ενεργό μέλος της φοιτητικής παράταξης Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. και εκλέχθηκε στη διοίκηση της Ομοσπονδίας Ελληνικών Φοιτητικών Συλλόγων Ιταλίας (ΟΕΦΣΙ) στη θέση του υπευθύνου Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.

Στις εκλογές του 2012 υπήρξε ανεξάρτητος υποψήφιος βουλευτής ενώ στις εθνικές εκλογές του 2015 εξελέγη βουλευτής Μαγνησίας με την Νέα Δημοκρατία. Επανεξελέγη στις εκλογές του 2019.

