Νέα πρόκληση από την Τουρκία -Αντιδρά στο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, «δεν επηρεάζει τις θέσεις μας για το Αιγαίο» - iefimerida.gr

Η Τουρκία αντέδρασε στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο της Ελλάδας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή και περιλαμβάνει τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, υποστήριξε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει «καμία νομική συνέπεια» για την Τουρκία ως προς τα ζητήματα του Αιγαίου.

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Ο ίδιος σημείωσε ότι η θέση της Άγκυρας αφορά, μεταξύ άλλων, «γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες».

Ο Κετσελί επανέλαβε ότι τέτοιες ενέργειες δεν μεταβάλλουν τη νομική θέση της Τουρκίας, ζητώντας παράλληλα να αποφεύγονται μονομερείς κινήσεις σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες.

Δήλωσε, επίσης, πως η Τουρκία παραμένει έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα, επικαλούμενος το Διεθνές Δίκαιο, την καλή γειτονία και τη Διακήρυξη των Αθηνών του 2023.

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Η ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου του τουρκικού ΥΠΕΞ

Η ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου του τουρκικού ΥΠΕΞ αναφέρει:

«Σχετικά με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που ανακοίνωσε η Ελλάδα: Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα (19 Αυγούστου), όπως και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες της Ελλάδας, δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας στο πλαίσιο των αλληλένδετων προβλημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών Συνθηκών».

Και συνεχίζει: «Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένως στο παρελθόν, αυτή και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας όσον αφορά τα ζητήματα του Αιγαίου».

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«Υπενθυμίζουμε ότι σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες, όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος, πρέπει να αποφεύγονται οι μονομερείς πράξεις και ότι το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των παράκτιων κρατών στις εν λόγω θάλασσες, ενώ υπογραμμίζουμε για άλλη μια φορά ότι η Τουρκία, ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου, είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα».

«Η Τουρκία, στο πλαίσιο της Διακήρυξης των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία της 7ης Δεκεμβρίου 2023, διατηρεί τη στάση της ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίλυση των προβλημάτων με βάση το Διεθνές Δίκαιο, τη δικαιοσύνη και την καλή γειτονία», καταλήγει ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Οντζού Κετσελί.