Νέα κύματα κακοκαιρίας έως την Πέμπτη -Η πρόγνωση Καντερέ στο iefimerida - iefimerida.gr

Με διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας, βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες θα κυλήσουν οι τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Νίκου Καντερέ στο iefimerida.

Το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει άστατο έως και την Πέμπτη.

Την ίδια ώρα, προβληματισμό προκαλεί η πιθανότητα νέων έντονων φαινομένων σε περιοχές που έχουν ήδη δοκιμαστεί από μεγάλα ύψη βροχής και πλημμυρικά επεισόδια. Άστατος αναμένεται ο καιρός και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, με την Αττική να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών όπου ενδέχεται να σημειωθούν βροχές.

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Η πρόγνωση του μετεωρολόγου κ. Νίκου Καντερέ στο Iefimerida:

«Σήμερα Κυριακή έχουμε την πρώτη τελευταία μεταβολή του καιρού, που είναι ήδη σε εξέλιξη και ξεκίνησε από τη δυτική Ελλάδα με βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες επεκτείνονται και προς την υπόλοιπη χώρα. Το χαμηλό αυτό βαρομετρικό από την κεντρική Ευρώπη με τις ψυχρές αέριες μάζες ήρθε προς τη χώρα μας και θα συνεχίσει και αύριο Δευτέρα να δίνει βροχές και καταιγίδες. Μάλιστα σύμφωνα με τη ανακοίνωση της μετεωρολογικής υπηρεσίας φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο οι περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς, καθώς επίσης η Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίο αργότερα.

Το σύστημα αυτό θα κρατήσει και την Τρίτη για να υπάρξει μια σχετική βελτίωση στη Δυτική και στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά πριν φύγει εισέρχεται άλλο ένα πιο ισχυρό χαμηλό -και αυτό από την κεντρική Ευρώπη- για να δώσει ξανά την Τετάρτη βροχές, με κατά τόπους ισχυρές σε όλη σχεδόν τη χώρα.

Η κακοκαιρία αυτή θα κρατήσει και την Πέμπτη ενώ βελτίωση θα παρουσίαση προς την Παρασκευή. Ο φετινός Οκτώβριος πριν φύγει μας δίνει ξανά αρκετές βροχές, ενώ αποδεικνύεται αρκετά βροχερός στο σύνολο του, αφού τις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν περιοχές που έδωσαν πάρα πολύ μεγάλα ύψη, με πλημμύρες όπως στην Κρήτη και στην Εύβοια, στη Ρόδο και στο Αργοστόλι. Τώρα, η θερμοκασία θα πέσει, βέβαια όχι όμως σημαντικά όπως την περασμένη εβδομάδα.

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Για την Τέταρτη 28η Οκτωβρίου, η ημέρα της εθνικής μας γιορτής, ο καιρός φαίνεται πώς θα είναι άστατος στις περισσότερες περιοχές, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Αττική που μάλλον θα σημειωθούν βροχές. Εξαίρεση θα αποτελέσει η δυτική Ελλάδα και ίσως και στην Θεσσαλονίκη να υπάρξει μία πρόσκαιρη βελτίωση».