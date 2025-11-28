Νέα Ιωνία: Αποτυχημένη απόπειρα διάρρηξης σε κοσμηματοπωλείο - iefimerida.gr

Επίδοξοι διαρρήκτες κοσμηματοπωλείου αποδείχθηκαν ατζαμήδες, καθώς απέτυχαν να εισβάλουν στο κατάστημα και να πάρουν κοσμήματα κι άλλα τιμαλφή.

Λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής (28/11) μια ομάδα διαρρηκτών αποτελούμενη από τρία άτομα σταμάτησαν με το κλεμμένο όχημά του, έξω από κοσμηματοπωλείο στη Νέα Ιωνία. Αφού κατόπτευσαν τον χώρο και δεν υπήρχε κανείς τριγύρω πήραν φόρα με το ΙΧ για να ρίξουν την πρόσοψη του καταστήματος και να εισβάλουν με σκοπό να σηκώσουν τα κοσμήματα από τις προθήκες.

Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι δεν το είχαν σχεδιάσει και πολύ καλά, μιας και το μόνο που κατάφεραν ήταν να προκαλέσουν υλικές ζημιές, χωρίς να εισέλθουν στο εσωτερικό του κοσμηματοπωλείου.

Αφού δεν κατάφεραν να πετύχουν τον στόχο τους, τράπηκαν σε φυγή με έτερο κλεμμένο αυτοκίνητο. Αμφότερα, είχαν κλαπεί από την περιοχή της Νέας Ιωνίας.