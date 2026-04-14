Νέα επίθεση έπειτα από εισβολή σε μπαρ στο Αίγιο -Ένας σοβαρά τραυματίας και μία σύλληψη, βρέθηκε βαρύς οπλισμός - iefimerida.gr

Ακόμη ένα βίαιο περιστατικό σημειώθηκε στο Αίγιο την Τρίτη του Πάσχα, λίγες ώρες έπειτα από την εισβολή ομάδας ατόμων στα Σελιανίτικα.

Σύμφωνα με το patrisnews, Ρομά δέχτηκαν επίθεση ως αντίποινα για το περιστατικό στο μαγαζί όπου βρισκόταν σε εξέλιξη συναυλία γνωστού τράπερ, με συνέπεια ένα άτομο να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Αιγίου.

Συνελήφθη ένα άτομο και ταυτοποιήθηκαν άλλα τέσσερα -Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για το περιστατικό αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου.

Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν ακόμη τέσσερα άτομα, ενώ κατά τη διάρκεια ερευνών σε σπίτια εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός.