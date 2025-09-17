Νέα επεισόδια μεταξύ μεταναστών στην Αγιά της Κρήτης -Άλλοι 200 μεταφέρθηκαν σε δομές της ηπειρωτικής χώρας - iefimerida.gr

Νέα επεισόδια μεταξύ μεταναστών στην Αγιά της Κρήτης έλαβαν χώρα το βράδυ της Τετάρτης.

Οι μετανάστες που παραμένουν στον ασφυκτικά γεμάτο χώρο ξεσηκώθηκαν και πάλι 24 ώρες μετά τα επεισόδια της Τρίτης και όπως μεταδίδει το Cretalive υπήρξε ένταση με συμπλοκές και τραυματισμούς.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας και του Λιμενικού ήταν μεγάλη για την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων.

Στο μεταξύ, λίγο μετά τις 8 απόψε μεταφέρθηκαν περίπου 200 άτομα από το Σουδάν στο λιμάνι της Σούδας, απ' όπου με το πλοίο της γραμμής θα μεταφερθούν σε δομές της ενδοχώρας.

Κατά τη διάρκεια της επιβίβασής τους στα λεωφορεία, οι υπόλοιποι 800 περίπου μετανάστες, που παραμένουν στο χώρο, ξέσπασαν σε ζητωκραυγές και χειροκροτήματα.

Αύριο αναμένεται η αναχώρηση περίπου 200 ακόμη ατόμων, που είναι και ο μέγιστος αριθμός μεταφερόμενων, στο πλαίσιο της προσπάθειας αποσυμφόρησης του χώρου.