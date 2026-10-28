 Νέα ένταση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης -Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε δυνάμεις των ΜΑΤ [βίντεο] - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ένταση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης -Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε δυνάμεις των ΜΑΤ [βίντεο]

Νέα ένταση στη Θεσσαλονίκη μεταξύ κουκουλοφόρων και αστυνομικών
Νέα ένταση στη Θεσσαλονίκη μεταξύ κουκουλοφόρων και αστυνομικών / Φωτογραφία: YouTube
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Νέα ένταση σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν ομάδα κουκουλοφόρων έστησε οδοφράγματα με κάδους και επιτέθηκε σε αστυνομικούς των ΜΑΤ με μπουκάλια και πέτρες, στην οδό Ολύμπου.

Η αστυνομία απάντησε με κρότου λάμψης και δακρυγόνα και μετά από λίγη ώρα οι κουκουλοφόροι διαλύθηκαν στα γύρω στενά.

Υπενθυμίζεται ότι είχαν προηγηθεί επεισόδια σε διαδήλωση κατά εκδήλωσης που πραγματοποίησε ο Ηλίας Κασιδιάρη, με αντιεξουσιαστές να ξεκινάνε πετροπόλεμο και αστυνομικούς να απαντάνε με χημικά.

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