Νέα ένταση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης -Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε δυνάμεις των ΜΑΤ [βίντεο] - iefimerida.gr

Νέα ένταση σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν ομάδα κουκουλοφόρων έστησε οδοφράγματα με κάδους και επιτέθηκε σε αστυνομικούς των ΜΑΤ με μπουκάλια και πέτρες, στην οδό Ολύμπου.
Η αστυνομία απάντησε με κρότου λάμψης και δακρυγόνα και μετά από λίγη ώρα οι κουκουλοφόροι διαλύθηκαν στα γύρω στενά.
Υπενθυμίζεται ότι είχαν προηγηθεί επεισόδια σε διαδήλωση κατά εκδήλωσης που πραγματοποίησε ο Ηλίας Κασιδιάρη, με αντιεξουσιαστές να ξεκινάνε πετροπόλεμο και αστυνομικούς να απαντάνε με χημικά.
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