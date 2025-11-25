Νέα 48ωρη απεργία των οδηγών ταξί στις 2 και 3 Δεκεμβρίου -Τι διεκδικούν - iefimerida.gr

Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι ιδιοκτήτες ταξί την Τρίτη 2 και Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

Οπως ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί και Αγοραίων (ΠΟΕΙΑΤΑ), «ο κλάδος των ταξί έχει φτάσει στα όριά του! Εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διαλόγου με τα αρμόδια υπουργεία και ειδικά με το υπουργείο Μεταφορών, χωρίς να έχουν υπάρξει λύσεις σε κανένα από τα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την επιβίωση των συναδέλφων μας».

Οι επαγγελματίες οδηγοί διεκδικούν, όπως τονίζουν:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα ΕΙΧ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

«Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων. Αν δεν υπάρξουν απαντήσεις ο κλάδος ομόφωνα και δυναμικά θα πάρει τις αποφάσεις του» σημειώνουν στην ανακοίνωση.