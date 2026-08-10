Ναύπλιο: Δύο νεαροί έσωσαν ηλικιωμένη από τηλεφωνική απάτη - iefimerida.gr

Αναστάτωση το βράδυ της Κυριακής (09/08) στο Ναύπλιο, όταν ηλικιωμένη βρέθηκε λίγα λεπτά μακριά από το να πέσει θύμα τηλεφωνικής απάτης, έχοντας ήδη συγκεντρώσει τις οικονομίες και τα τιμαλφή της.

Η υπόθεση αποτράπηκε χάρη στην αντίδραση δύο νεαρών κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και προστάτευσαν τη γυναίκα.

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Όλα ξεκίνησαν στην οδό Καλαμάτας, κοντά στη συμβολή της με την οδό Άργους, όπου ένας άνδρας με ύποπτη συμπεριφορά κινούνταν στην περιοχή μιλώντας διαρκώς στο κινητό του τηλέφωνο.

Ο άνδρας φορούσε αθλητική φόρμα, καπέλο τζόκεϊ και χειρουργική μάσκα, για να καλύπτει τα χαρακτηριστικά του.

Όπως διαπιστώθηκε, επρόκειτο για τον «εισπράκτορα» μιας τηλεφωνικής απάτης που βρισκόταν σε εξέλιξη.

Της είπαν ότι κινδύνευε το σπίτι της

Οι δράστες είχαν επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και, χρησιμοποιώντας το γνωστό τέχνασμα του επείγοντος, προσπάθησαν να την πανικοβάλουν.

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Σύμφωνα με το σενάριο που φέρεται να χρησιμοποίησαν, υπήρχε ένα «σοβαρό πρόβλημα» με την ηλεκτροδότηση, το οποίο δήθεν έθετε σε κίνδυνο την ίδια ή την περιουσία της, όπως αναφέρει το argolikeseidhseis.gr.

Η ηλικιωμένη, υπό την πίεση και τον φόβο που της προκάλεσαν, συγκέντρωσε χρήματα και τιμαλφή, ώστε να τα παραδώσει στον άγνωστο που θα εμφανιζόταν έξω από το σπίτι της.

«Νάτα παιδιά μου, τα χρυσαφικά, τα έφερα όλα»

Την κρίσιμη στιγμή η ηλικιωμένη συνάντησε στον δρόμο δύο νεαρούς, μόνιμους κατοίκους της γειτονιάς, οι οποίοι επέστρεφαν στα σπίτια τους.

Η γυναίκα, τρομαγμένη και σε κατάσταση σύγχυσης, τους πλησίασε με μια σακούλα και, πιστεύοντας ότι μιλούσε στους ανθρώπους που είχαν επικοινωνήσει μαζί της τηλεφωνικά, τους την έδωσε.

«Νάτα παιδιά μου, τα χρυσαφικά, τα έφερα όλα», φέρεται να τους είπε.

Οι δύο νεαροί κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Η κατάσταση της γυναίκας, η σακούλα με τα τιμαλφή και, κυρίως, η παρουσία του ύποπτου άνδρα με τη μάσκα απέναντι στον δρόμο τους έβαλαν σε υποψίες.

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Χωρίς να χάσουν την ψυχραιμία τους, πλησίασαν την ηλικιωμένη, την καθησύχασαν και της εξήγησαν ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με τη ΔΕΗ και ότι δεν κινδύνευε, ενώ κάλεσαν την Αστυνομία.

Στο σημείο έφτασαν γρήγορα δύο μοτοσικλετιστές της ΕΛ.ΑΣ., ενώ οι δύο νεαροί άρχισαν να αναζητούν τον ύποπτο άνδρα στη γύρω περιοχή.

Ο δράστης φαίνεται πως αντιλήφθηκε ότι η απάτη είχε αποκαλυφθεί και πρόλαβε να απομακρυνθεί.