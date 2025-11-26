Ναύπλιο: Αυτοκίνητο έπεσε σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών -Σοβαρές ζημιές [βίντεο] - iefimerida.gr

Ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο εισέβαλε με σφοδρότητα σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στο Ναύπλιο.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εισέβαλε στο κατάστημα σπάζοντας την τζαμαρία και προκαλώντας ζημιές στο εσωτερικό του.

Ευτυχώς, εκείνη την ώρα ήταν κλειστό και δεν υπήρξαν θύματα, ωστόσο οι ζημιές που προκλήθηκαν στην επιχείρηση είναι σοβαρές.

Η οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία για να διερευνήσει τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματoς.

