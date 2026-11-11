Ναύπακτος: Πώς έγινε η ληστεία στο κοσμηματοπωλείο -Η σύλληψη δύο δραστών, η ταυτοποίηση και η λεία - iefimerida.gr

Δύο άτομα συνελήφθησαν και άλλα δύο ταυτοποιήθηκαν για την διάρρηξη στο κοσμηματοπωλείο στη Ναύπακτο, κατασχέθηκαν μέρος των αφαιρεθέντων κοσμημάτων, 2.500 ευρώ και το όχημα διαφυγής.

Πιο αναλυτικά, εξιχνιάστηκε, μετά από έρευνα των αστυνομικών του ΑΤ Ναυπακτίας, η διάρρηξη κοσμηματοπωλείου που διαπράχθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 10/11, στη Ναύπακτο.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν την Τρίτη στο Κερατσίνι Αττικής, στο πλαίσιο επιχείρησης του ΑΤ Ναυπακτίας με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και της Ο.Π.Κ.Ε. Μεσολογγίου, ένας ημεδαπός άνδρας και μία ημεδαπή γυναίκα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάρος των συλληφθέντων και των δύο συνεργών τους που έχουν ταυτοποιηθεί σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένες κλοπές, εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Πώς έγινε η διάρρηξη

Οι κατηγορούμενοι έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και φορώντας γάντια, διέρρηξαν το κοσμηματοπωλείο κόβοντας το προστατευτικό ρολό και παραβιάζοντας την θύρα εισόδου.

Στη συνέχεια αφαίρεσαν προθήκες με χρυσά και ασημένια κοσμήματα, συνολικής αξίας 60.000 ευρώ, προκαλώντας ταυτόχρονα υλικές ζημιές αξίας 10.000 ευρώ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι για τη μετάβαση και τη διαφυγή τους χρησιμοποίησαν επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο είχαν αφαιρέσει σε προγενέστερο χρόνο, από περιοχή της Πάτρας και στο οποίο είχαν τοποθετήσει παραποιημένες πινακίδες κυκλοφορίας.

Μετά την διάπραξη της κλοπής εγκατέλειψαν το όχημα σε αγροτική περιοχή πλησίον της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, βάζοντάς του φωτιά και διέφυγαν με άλλο αυτοκίνητο.

Στο πλαίσιο των ερευνών, διενεργήθηκε έρευνα στο σπίτι των δύο συλληφθέντων στο Κερατσίνι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μέρος των αφαιρεθέντων κοσμημάτων, τα οποία αναγνωρίστηκαν από τον ιδιοκτήτη, το αυτοκίνητο, που χρησιμοποίησαν για τη διαφυγή τους και 500 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου, ενώ την προανάκριση συνεχίζει το ΑΤ Ναυπακτίας.