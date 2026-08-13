Ναυαγοσώστρια περιγράφει τη διάσωση 16χρονης στη Σύρο μετά από βουτιά -«Είχε τραύμα σε αυχένα και σπονδυλική στήλη» - iefimerida.gr

Τις δραματικές στιγμές που βίωσε μία 16χρονη Γαλλίδα τουρίστρια στη Σύρο, όταν τραυματίστηκε μετά από βουτιά, περιέγραψε η ναυαγοσώστρια που την έσωσε, Παρασκευή Τσάκου.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, η Παρασκευή Τσάκου, ναυαγοσώστρια στο επάγγελμα, έκανε τη βάρδιά της στην παραλία της Βάρης στη Σύρο, όταν από έναν μώλο που βρίσκεται δίπλα στην παραλία, κάποια παιδιά τής έκαναν νόημα πως υπάρχει άτομο στο νερό που χρειάζεται βοήθεια.

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Σύρος: Πώς έσωσε τη 16χρονη Γαλλίδα

Όπως εξήγησε, άρπαξε τη ναυγοσωστική σανίδα της και έφτασε στο σημείο όπου αντίκρισε μία 16χρονη κοπέλα από τη Γαλλία, η οποία είχε υποστεί τραυματισμό στον αυχένα και στη σπονδυλική της στήλη μετά από βουτιά.

«Αντιλήφθηκα ότι η κοπέλα έχει τραύμα σε αυχένα και σπονδυλική στήλη και την τοποθετήσαμε στη σανίδα. Την ρυμούλκησα έξω και στη συνέχεια με προσοχή την κατεβάσαμε από τη σανίδα».

Όπως τόνισε, την εξέτασε και γιατρός που βρισκόταν ανάμεσα στους λουόμενους.

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«Πρωταρχικό ρόλο έχουν οι γονείς και μετά εμείς οι ναυαγοσώστες»

Για το γεγονός πως είναι πολύ δύσκολο να έχεις το νου σου σε εκατοντάδες άτομα ταυτόχρονα και μάλιστα με πολλά παιδάκια στην παραλία, η κ. Τσάκου τόνισε αρχικά ότι «πρωταρχικό ρόλο έχουν οι γονείς και μετά εμείς οι ναυαγοσώστες, καθώς έχουμε την προσοχή μας σε όλη την παραλία. Εννοείται ότι δίνουμε μεγάλη προσοχή σε παιδιά και ηλικιωμένους, ωστόσο πρώτα πρέπει να προσέχουν οι γονείς».