Η Νατάσσα Μποφίλιου καλεί στη μεγάλη συναυλία για τα 53 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου - iefimerida.gr

Κάλεσμα συμμετοχής στη μεγάλη συναυλία που διοργανώνει το ΚΚΕ με αφορμή τη συμπλήρωση 53 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου απευθύνει η Νατάσσα Μποφίλιου.

Η γνωστή ερμηνεύτρια, με μήνυμά της, αναφέρεται στη σημασία της ιστορικής μνήμης και των αγώνων του Νοέμβρη του 1973, υπογραμμίζοντας ότι οι αξίες και τα ιδανικά της εξέγερσης παραμένουν επίκαιρα.

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«53 χρόνια μετά από τον ηρωϊκό ξεσηκωμό στο χώρο του Πολυτεχνείου, τραγουδάμε για τη συλλογική μας μνήμη τον αντιδικτατορικό και αντιφασιστικό αγώνα, τις αξίες και τα ιδανικά που παραμένουν ζωντανά. Τραγουδάμε γιατί χρειαζόμαστε την έμπνευση και τη δύναμη για να πορευτούμε προς το μέλλον!».

Με αυτά τα λόγια η ερμηνεύτρια Νατάσσα Μποφίλιου απευθύνει το δικό της κάλεσμα για τη μεγάλη συναυλία που διοργανώνεται τη Δευτέρα 9 Νοέμβρη, στις 20:00, στο ιστορικό συγκρότημα του Πολυτεχνείου στην Πατησίων.

Το βίντεο με το κάλεσμα της Νατάσσας Μποφίλιου:

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ΑΠΕ ΜΠΕ