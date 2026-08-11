«Χτύπημα» στη διακίνηση ναρκωτικών στη Μύκονο -Βρήκαν πάνω από 5 κιλά, στα 120.000 ευρώ το παράνομο κέρδος - iefimerida.gr

Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο κατάφεραν οι αστυνομικές Αρχές, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 10 Αυγούστου, η οποία οδήγησε σε δύο συλλήψεις.

Η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Πετεινάρος, όπου εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε ένας από τους δύο συλληφθέντες, τη στιγμή που επρόκειτο να επιβιβαστεί ως οδηγός στη μοτοσικλέτα του.

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Ακολούθησε έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην κατοικία όπου διέμεναν προσωρινά οι δύο άνδρες στην περιοχή Άγιος Σώστης, όπου συνελήφθη και ο δεύτερος.

Εκεί οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, αλλά και σε στοιχεία που, σύμφωνα με την έρευνα, παραπέμπουν σε οργανωμένη δραστηριότητα διακίνησης.

Στο εσωτερικό της κατοικίας εντοπίστηκαν συνολικά: 540 γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή «βράχου», σε τρεις συσκευασίες, 4 κιλά και 404 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, σε έξι συσκευασίες, 161,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, σε 33 συσκευασίες, 66,6 γραμμάρια κοκαΐνης, συσκευασμένα σε 59 «φιξάκια» και 78 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, σε 11 συσκευασίες.

Πραλληλα βρέθηκε ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, καθώς και υλικά συσκευασίας, μεταξύ των οποίων σακουλάκια τύπου zip και διάφανη μεμβράνη.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το χρηματικό ποσό των 21.800 ευρώ, το οποίο και κατασχέθηκε.

Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα και στη μηχανή

Σε δεύτερη μοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας του ενός από τους δύο συλληφθέντες, οι αστυνομικοί εντόπισαν ναρκωτικές ουσίες που ήταν επιμελώς κρυμμένες σε μη ορατό και εύκολα προσβάσιμο σημείο πάνω από την μπροστινή ρόδα.

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Εκεί, βρέθηκαν: 50 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε 10 συσκευασίες και 3,2 γραμμάρια κοκαΐνης, σε τέσσερις συσκευασίες.

Στα 120.000 ευρώ το εκτιμώμενο παράνομο κέρδος

Σύμφωνα με την αστυνομική εκτίμηση και με βάση τις τιμές παράνομης πώλησης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο, η συνολική ποσότητα που κατασχέθηκε θα μπορούσε να αποφέρει στους συλληφθέντες παράνομο περιουσιακό όφελος που αγγίζει και ξεπερνά τα 120.000 ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η προέλευση των ναρκωτικών, αλλά και εάν πίσω από τις συγκεκριμένες ποσότητες βρίσκεται κάποιο ευρύτερο δίκτυο διακίνησης στο νησί.