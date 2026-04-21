Μετά τα αλκοτέστ έρχονται τα ναρκοτέστ στους ελέγχους της Τροχαίας -Πότε ξεκινούν - iefimerida.gr

ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τα αλκοτέστ έρχονται τα ναρκοτέστ στους ελέγχους της Τροχαίας -Πότε ξεκινούν

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Έρχονται αλλαγές στους ελέγχους της Τροχαίας για την επικίνδυνη οδήγηση, καθώς εκτός από τα αλκοτέστ αναμένεται να ξεκινήσουν και τα ναρκοτέστ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, τα νέα τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών θα ενταχθούν στους ελέγχους της Τροχαίας μαζί με τα αλκοτέστ και θα πραγματοποιούνται σε όσους δεν πιάνονται να έχουν κάνει κατανάλωση αλκοόλ πάνω από επιτρεπτό όριο αλλά δεν πείθουν τους αστυνομικούς.

Οι ουσίες που θα ανιχνεύουν τα ναρκοτέστ

Με βάση το ίδιο ρεπορτάζ, τα εν λόγω τεστ θα μπορούν να ανιχνεύσουν ναρκωτικές ουσίες, όπως μορφίνη, κοκαΐνη ινδική κάνναβη, αμφεταμίνες και μεθαμφεταμίνες.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων ΒΑ Αττικής, Δημήτρη Αποστολόπουλο, οι εν λόγω έλεγχοι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ακόμη και μετά το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

