Νάουσα: Aρχίζουν την Κυριακή οι αποκριάτικες εκδηλώσεις με επίκεντρο το δρώμενο «Γενίτσαροι και Μπούλες» - iefimerida.gr

Με επίκεντρο το δρώμενο «Γενίτσαροι και Μπούλες» θα πραγματοποιηθούν και φέτος οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στον δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας, δίνοντας έμφαση στην παράδοση και τον πολιτισμό.

Η αυλαία της Αποκριάς για το 2026 θα ανοίξει την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, με σατιρικό θεατρικό έργο από τους «Φίλους του Καρναβαλιού», αλλά και πατινάδες στους δρόμους της πόλης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

To πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων

Θα ακολουθήσει την Τσικνοπέμπτη το «Φεστιβάλ Χρωμάτων» και συναυλία με τους «Passepartout», ενώ για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί ανοιχτό γλέντι, όπου πολιτιστικοί και λαογραφικοί σύλλογοι συναντούν την ορχήστρα του Βαγγέλη Ψαθά. Την ίδια μέρα, οι «Γενίτσαροι και Μπούλες» θα κάνουν την εμφάνισή τους με το «προσκύνημα» στο δημαρχείο της Νάουσας, εκεί όπου τα μπουλούκια θα παίρνουν διαδοχικά την άδεια από τον δήμαρχο για να ακολουθήσει η καθορισμένη διαδρομή τους.

Μια μέρα αργότερα, τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, τα μπουλούκια θα κυκλοφορούν σε ελεύθερη πορεία στη Νάουσα χωρίς τον «πρόσωπο». Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, θα στηθεί ολοήμερο ξέφρενο γλέντι στην πόλη, με τον τίτλο «Μία πόλη, μία γιορτή», ενώ στις 22 του μήνα θα επαναληφθεί το έθιμο «Γενίτσαροι και Μπούλες» και το μουσικό σχήμα «Macho Band» σε ένα live θα συνδυάσει παραδοσιακούς ήχους με σύγχρονη σκηνική ενέργεια.

Την Καθαρά Δευτέρα και πάλι θα αναβιώσει το παραδοσιακό έθιμο με τα μπουλούκια να ξεχύνονται στους δρόμους χωρίς τον «πρόσωπο», ενώ θα στηθούν γιορτές για το πέταγμα του χαρταετού σε κάθε τοπική κοινότητα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, καθημερινά θα «τρέχει» στη Νάουσα ένα παράλληλο πρόγραμμα με δημιουργικές δράσεις, εκθέσεις, φωτογραφικούς διαγωνισμούς και αποκριάτικες εκδηλώσεις που θα γεμίσει χαμόγελα, χρώμα και ενέργεια μικρούς και μεγάλους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ