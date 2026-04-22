Σοκ στη Νέα Ιωνία: Οδηγός απείλησε με όπλο υπαλλήλους καθαριότητας -Έλεγε ότι του χτύπησαν το ΙΧ με τον κάδο - iefimerida.gr

Ένα απίστευτο περιστατικό, που συνέβη κατά τη νυχτερινή βάρδια, κατήγγειλε σήμερα υπάλληλος της καθαριότητας στη νέα Ιωνία με την ΕΛ.ΑΣ. να ερευνά την υπόθεση.

Σύμφωνα με τον 43χρονο υπάλληλο καθαριότητας, στις 4.40 στην οδό Βοσπόρου στη Ν. Ιωνία και ενώ βρισκόταν στο απορριμματοφόρο, τους προσέγγισε νεαρό άτομο.

Νέα Ιωνία: Ο νεαρός επιτέθηκε, αρχικά, φραστικά στους υπαλλήλους

Αρχικά, ο νεαρός τους επιτέθηκε φραστικά, ενώ στη συνέχεια τους έδειξε όπλο που είχε στη ζώνη του. Όπως υποστήριξε του είχαν χτυπήσει το αυτοκίνητό του με κάδο απορριμμάτων.

Στη συνέχεια ο νεαρός επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο του, το οποίο ήταν χωρίς πινακίδες, και διέφυγε.