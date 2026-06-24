Μυτιλήνη: Θρίλερ με τον θάνατο 36χρονης γιατρού μετά τον τοκετό -Τι εξετάζουν οι Αρχές - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται διερεύνηση για τον θάνατο 36χρονης γιατρού στη Μυτιλήνη.

Ο θάνατός της σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τον τοκετό της, καθώς οι συνθήκες της επιπλοκής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Η 36χρονη γιατρός γέννησε με φυσιολογικό τοκετό το μεσημέρι της Παρασκευής στη Μυτιλήνη. Αρχικά η κατάσταση της υγείας της δεν φαινόταν να παρουσιάζει ανησυχία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλοκές, εισαγωγή στη ΜΕΘ και διακομιδή

Το Σάββατο, μία ημέρα μετά τον τοκετό, εμφάνισε επιπλοκές, γεγονός που οδήγησε σε επιδείνωση της κατάστασής της.



Τη Δευτέρα (22/6) κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης (Βοστάνειο).

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης αποφασίστηκε αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου μεταφέρθηκε συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, επίσης γιατρό.

Υπό διερεύνηση τα αίτια θανάτου

Παρά τις ιατρικές προσπάθειες, η γυναίκα κατέληξε λίγες ώρες μετά την άφιξή της στην Αθήνα. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Ο διευθυντής της μαιευτικής κλινικής, κ. Πέτρος Μαχαίρας, ανέφερε στην ΕΡΤ ότι όλοι είναι συγκλονισμένοι από την εξέλιξη και ότι αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα ώστε να δοθούν απαντήσεις για τα αίτια.

Ποια ήταν η 36χρονη γιατρός

Σύμφωνα με μαρτυρία στο ﻿lesvosnews.net, η 36χρονη ήταν γιατρός και τα τελευταία χρόνια είχε προσληφθεί στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης. Συνάδελφοί της μιλούν για έναν άνθρωπο της προσφοράς, μια εξαιρετική γιατρό, που δεν λογάριαζε κόπο όταν υπήρχε ανάγκη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρουν άνθρωποι που τη γνώριζαν, ήταν πάντα πρόθυμη να βοηθήσει, να τρέξει, να σταθεί δίπλα στον συνάνθρωπο.

Βαρύ το κλίμα στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης

Στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης και στο ΕΚΑΒ το κλίμα είναι βαρύ. Οι συνάδελφοί της κάνουν λόγο για έναν δοτικό άνθρωπο, μια επαγγελματία που εργαζόταν με ψυχή και αξιοπρέπεια, πάντα με διάθεση να προσφέρει. Η απώλειά της έχει συγκλονίσει όσους συνεργάστηκαν μαζί της και όσους γνώριζαν την ανθρώπινη πλευρά της.

Η τραγωδία αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος, καθώς η 36χρονη άφησε πίσω της ένα νεογέννητο παιδί.