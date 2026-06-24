Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Πέθανε 36χρονη γιατρός μετά από επιπλοκές στον τοκετό - iefimerida.gr

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στη Μυτιλήνη η είδηση του θανάτου 36χρονης γυναίκας, η οποία κατέληξε μετά από σοβαρές επιπλοκές που παρουσίασε κατά τον τοκετό στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου του νησιού.

Σύμφωνα με το lesvosnews.net, η 36χρονη διασωληνώθηκε μετά τις επιπλοκές, νοσηλεύθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή της στην Αθήνα με πτήση του ΕΚΑΒ.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όταν η πτήση έφτασε στην Αθήνα, η άτυχη γυναίκα δεν άντεξε και κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, τους συναδέλφους της, το νοσοκομείο και συνολικά την υγειονομική κοινότητα της Μυτιλήνης.

Ποια ήταν η 36χρονη

Σύμφωνα με μαρτυρία στο ﻿lesvosnews.net, η 36χρονη ήταν γιατρός και τα τελευταία χρόνια είχε προσληφθεί στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης. Συνάδελφοί της μιλούν για έναν άνθρωπο της προσφοράς, μια εξαιρετική γιατρό, που δεν λογάριαζε κόπο όταν υπήρχε ανάγκη.

Όπως αναφέρουν άνθρωποι που τη γνώριζαν, ήταν πάντα πρόθυμη να βοηθήσει, να τρέξει, να σταθεί δίπλα στον συνάνθρωπο.

Βαρύ το κλίμα στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης

Στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης και στο ΕΚΑΒ το κλίμα είναι βαρύ. Οι συνάδελφοί της κάνουν λόγο για έναν δοτικό άνθρωπο, μια επαγγελματία που εργαζόταν με ψυχή και αξιοπρέπεια, πάντα με διάθεση να προσφέρει. Η απώλειά της έχει συγκλονίσει όσους συνεργάστηκαν μαζί της και όσους γνώριζαν την ανθρώπινη πλευρά της.

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Η τραγωδία αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος, καθώς η 36χρονη αφήνει πίσω της ένα νεογέννητο παιδί.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε το περιστατικό αναμένεται να αποσαφηνιστούν αρμοδίως.