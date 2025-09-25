Μυτιλήνη: Απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους δύο αδέλφια με εντολή εισαγγελέα -Συνελήφθη ο πατέρας - iefimerida.gr

Με εισαγγελική παραγγελία απομακρύνθηκαν δυο μικρά παιδιά από το σπίτι που διέμεναν μαζί με τον πατέρα και τη γιαγιά τους στη Μυτιλήνη,﻿ λόγω εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών διαβίωσης.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης προκειμένου να εξεταστούν και εκτιμηθούν από τους ειδικούς, ωστόσο ο 28χρονος πατέρας δεν το δέχτηκε αυτό και πήγε με το ζόρι και τα πήρε από το Νοσοκομείο.

Μυτιλήνη: Συνελήφθη ο 28χρονος πατέρας

Τότε οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, οδηγώντας τον στη συνέχεια στο αυτόφωρο με τις κατηγορίες της απείθειας και της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Τα παιδιά μεγάλωναν μαζί με τον πατέρα του και την μητέρα του καθώς ο 28χρονος είχε χωρίσει από την μητέρα των παιδιών.

Παλιός γνώριμος των αρχών ο 28χρονος

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συλληφθείς έχει απασχολήσει την Αστυνομία και για υποθέσεις κλοπών και ναρκωτικών.

Εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες η δυνατότητα τα παιδιά να μεταφερθούν σε δομές ή σε ανάδοχες οικογένειες. Επίσης θα επανεξεταστεί και το ζήτημα της επιμέλειας των παιδιών που τώρα έχει ανοίξει.