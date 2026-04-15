Μυτιλήνη: Κινητοποιήσεις την Πέμπτη λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού - iefimerida.gr

Κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη,στην Μυτιλήνη για τις επιπτώσεις από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί έξω από το κτήριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Ήδη, σε ένδειξη συμπαράστασης στους διαμαρτυρόμενους κτηνοτρόφους, ανακοινώθηκε το κλείσιμο, αύριο, των υπηρεσιών της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, αλλά και των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου.

Με απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου Μυτιλήνης και σε ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα των κτηνοτρόφων της Λέσβου κλείνουν από τις 11 το πρωί τα καταστήματα της πόλης. Κλειστά, όπως ανακοινώθηκε από το σωματείο τους, θα παραμείνουν αύριο τα καταστήματα εστίασης. Επίσης, το Νομαρχιακό Τμήμα Λέσβου της ΑΔΕΔΥ προκήρυξε στάση εργασίας για τους δημόσιους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.