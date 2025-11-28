 Απίστευτες εικόνες από Μυτιλήνη: Πλημμυρισμένα καταστήματα, δρόμοι έγιναν χείμαρροι μετά τη βροχή και το χαλάζι [βίντεο] - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες από Μυτιλήνη: Πλημμυρισμένα καταστήματα, δρόμοι έγιναν χείμαρροι μετά τη βροχή και το χαλάζι [βίντεο]

Χαλάζι Μυτιλήνη
Πλημμυρισμένα καταστήματα και προβλήματα στο οδικό δίκτυο από την έντονη χαλαζόπτωση στην Μυτιλήνη
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μια πρωτοφανής σε ένταση για τα δεδομένα της Λέσβου χαλαζόπτωση έπληξε στις 2.00 σήμερα το μεσημέρι το νησί.

Τα φαινόμενα δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα τόσο στην πόλη της Μυτιλήνης όσο και σε κωμοπόλεις και χωριά ιδιαίτερα της Δυτικής Λέσβου.

Μυτιλήνη: Έφραξαν τα φρεάτια από το χαλάζι που έπεσε

Ήταν τόσο μεγάλος ο όγκος του χαλαζιού που έφραξαν φρεάτια με αποτέλεσμα την άμεση συσσώρευση υδάτων. Τα γύρω από την αγορά της Μυτιλήνης στενά μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ πολλά καταστήματα πλημύρισαν. Προβλήματα δημιουργήθηκαν και στην μετακίνηση των μαθητών που μόλις είχαν σχολάσει από τα σχολεία τους.

Προβλήματα και στο οδικό δίκτυο

Οι μεγάλοι όγκοι νερού που κατεβαίνουν από τα βουνά δημιουργούν προβλήματα και στο οδικό δίκτυο του νησιού και ιδιαίτερες δυσκολίες στην οδήγηση αυτοκινήτων.

Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν να μετακινούνται και, αν αυτό είναι αναγκαίο, να οδηγούν με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

