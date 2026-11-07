Μυτιλήνη: Ξεκίνησε η νέα ελαιοκομική περίοδος -Καλύτερη η ποιότητα στα ελαιοτριβεία, πού θα κινηθούν οι τιμές - iefimerida.gr

Ξεκίνησε η νέα ελαιοκομική περίοδος στη Λέσβο, οι παραγωγοί βρίσκονται στη διαδικασία συγκομιδής του ελαιοκάρπου και ο λεσβιακός «υγρός χρυσός», το φρέσκο ελαιόλαδο, άρχισε να ρέει στα ελαιοτριβεία.

Πρώτα στοιχεία απο τα ελαιοτριβεία

Τα πρώτα στοιχεία από τη λειτουργία των ελαιοτριβείων είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου φετινού ελαιολάδου. «Καταγράφονται», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ελαιοπαραγωγός, ελαιοτριβέας και τυποποιητής ελαιολάδου Χαράλαμπος Παπαδέλλης, «χαμηλές οξύτητες, γεγονός που αποτελεί θετική ένδειξη για την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου. Και παρατηρείται υψηλή περιεκτικότητα του ελαιοκάρπου σε ελαιόλαδο για τη συγκεκριμένη εποχή, με ιδιαίτερα ικανοποιητικές αποδόσεις».

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Σύμφωνα με τα πρώτα και ως τα τώρα στοιχεία, η φετινή παραγωγή στη Λέσβο δεν αναμένεται να φτάσει στα επίπεδα που αρχικά είχαν εκτιμηθεί. Ωστόσο, η εικόνα είναι αισθητά καλύτερη σε σύγκριση με την περσινή ελαιοκομική περίοδο.

Τα πρώτα στοιχεία από τη λειτουργία των ελαιοτριβείων είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου φετινού ελαιολάδου

«Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της φετινής περιόδου, συνεχίζει ο κ. Παπαδέλλης, είναι η έντονη έλλειψη εργατών γης. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού, σε συνδυασμό με τα υψηλά ημερομίσθια που ζητούνται, αυξάνει σημαντικά το κόστος συγκομιδής. Ως αποτέλεσμα, πολλοί ελαιοπαραγωγοί προσπαθούν να πραγματοποιήσουν τη συγκομιδή μόνοι τους ή με τη βοήθεια μελών της οικογένειάς τους, προκειμένου να περιορίσουν τα έξοδα».

Όσον αφορά τις τιμές παραγωγού, «αυτές κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα, κυρίως λόγω της περιορισμένης ζήτησης που παρατηρείται στην αγορά, αλλά και των προσδοκιών για μεγάλη παραγωγή στις βασικές ελαιοπαραγωγικές χώρες».

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Νέα ελαιοκομική περίοδος

Πώς διαμορφώνονται μετά από όλα τα παραπάνω οι προοπτικές της αγοράς του λεσβιακού ελαιολάδου. «Η αναμενόμενη αύξηση της διεθνούς παραγωγής», λέει ο κ. Παπαδέλλης, «δημιουργεί πιέσεις στην αγορά ελαιολάδου, με την πορεία της ζήτησης το επόμενο διάστημα να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση των τιμών».

Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκίνησε για τη Λέσβο με θετικά μηνύματα ως προς την ποιότητα και την ελαιοπεριεκτικότητα, καθώς και με καλύτερες προοπτικές παραγωγής σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, οι χαμηλότερες τιμές πώλησης, η έλλειψη εργατικού δυναμικού και το αυξημένο κόστος συγκομιδής δημιουργούν σημαντικές δυσκολίες για τους ελαιοπαραγωγούς της Λέσβου.

Φωτογραφίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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ΑΠΕ-ΜΠΕ