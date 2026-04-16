Μυτιλήνη: Διακόπτονται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Τουρκία λόγω των κινητοποιήσεων των κτηνοτρόφων - iefimerida.gr

Μυτιλήνη: Διακόπτονται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Τουρκία λόγω των κινητοποιήσεων των κτηνοτρόφων

Κινητοποίηση κτηνοτρόφων στο λιμάνι / (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ/EUROKINISSI)
Διακόπτονται μέχρι την επόμενη Τετάρτη 22 Απριλίου, λόγω κινητοποιήσεων, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, με τα οποία συνδέονται τα λιμάνια Μυτιλήνης και Αϊβαλί.

Κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων στο λιμάνι της Λέσβου

Αυτό ανακοινώθηκε σήμερα στους ναυτιλιακούς και τουριστικούς πράκτορες της Μυτιλήνης από τις τουρκικές ακτοπλοϊκές εταιρείες, οι οποίες διαχειρίζονται αυτές τις γραμμές. Όπως αναφέρθηκε, τα δρομολόγια διακόπτονται επειδή συνεχίζονται στο λιμάνι της Μυτιλήνης οι κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων, οι οποίοι αντιδρούν στα μέτρα αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού.

Σήμερα αργά το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι θα πραγματοποιηθεί ένα δρομολόγιο πλοίου, προκειμένου να μεταφερθούν στη Μυτιλήνη εγκλωβισμένοι στην απέναντι ακτή, Έλληνες εκδρομείς του Πάσχα αλλά και για να μεταφερθούν στην Τουρκία Τούρκοι εκδρομείς που είχαν εγκλωβιστεί στη Μυτιλήνη, αλλά και Έλληνες επισκέπτες, ιδιαίτερα από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι έφτασαν στη Μυτιλήνη για τον εορτασμό τη Λαμπροτρίτη της Μονής του Αγίου Ραφαήλ και επιστρέφουν στην Ελλάδα οδικώς μέσω Αλεξανδρούπολης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

