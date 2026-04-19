Αδειάζουν τα ράφια στη Μυτιλήνη -Σε αδιέξοδο τα τυροκομεία λόγω του αποκλεισμού στο λιμάνι [εικόνες] - iefimerida.gr

Εντεινόμενες ελλείψεις σε βασικά προϊόντα καταγράφονται στα σούπερ μάρκετ της Μυτιλήνης, καθώς ο αποκλεισμός των φορτηγών στο λιμάνι έχει διαταράξει την τροφοδοσία του νησιού.

Ελλείψεις σε φρέσκα προϊόντα και κρέας

Η κατάσταση στα ράφια των καταστημάτων γίνεται ολοένα πιο εμφανής, με τα φρέσκα προϊόντα να βρίσκονται στο επίκεντρο των προβλημάτων. Πολλά οπωρολαχανικά είναι ήδη σε έλλειψη, ενώ η εικόνα στα κρεοπωλεία των μεγάλων αλυσίδων είναι ακόμη πιο ανησυχητική. Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα stonisi, από το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας, τα σούπερ μάρκετ δεν διαθέτουν καθόλου κοτόπουλο, ενώ μειωμένα είναι και τα αποθέματα σε χοιρινό.

Ο αποκλεισμός στο λιμάνι της Μυτιλήνης οφείλεται στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις σοβαρές επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού στον κλάδο, τις ανεπαρκείς αποζημιώσεις και την αδυναμία διάθεσης των προϊόντων τους. Η απαγόρευση μεταφοράς κτηνοτροφικών προϊόντων, σε συνδυασμό με την έλλειψη επίσημων οδηγιών για τη διαχείριση του γάλακτος που συσσωρεύεται, έχει οδηγήσει τους παραγωγούς σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των φορτηγών και τη διακοπή της τροφοδοσίας του νησιού.

Οι τυροπαραγωγοί τονίζουν ότι χωρίς τη δυνατότητα αποστολής προϊόντων, οι μονάδες δεν μπορούν να επαναλειτουργήσουν, με αποτέλεσμα τη συνεχή συσσώρευση γάλακτος. Η κατάσταση αυτή εγκυμονεί κινδύνους για το περιβάλλον, αλλά και για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και των κτηνοτρόφων.

Ο κίνδυνος γενικευμένων ελλείψεων

Η αδυναμία αποβίβασης φορτηγών από τα πλοία λόγω των κινητοποιήσεων στο λιμάνι έχει προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στην τροφοδοσία. Δεδομένου ότι η Λέσβος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από προϊόντα που μεταφέρονται ακτοπλοϊκώς, εκτιμάται ότι, εάν η κατάσταση συνεχιστεί, οι ελλείψεις θα επεκταθούν και σε άλλα βασικά είδη τις επόμενες ημέρες.

Φωτογραφία: stonisi

Σε αδιέξοδο τα τυροκομεία της Λέσβου

Παράλληλα, ο κλάδος των τυροκομείων βρίσκεται σε οριακό σημείο. Κλειστά συνεχίζουν να μένουν τα τυροκομεία της Λέσβου, σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου των τυρικόμων. Σε ανακοίνωση τους οι τυροκόμοι σημειώνουν πως «σχετικά με το αίτημα παραλαβής γάλακτος από τα τυροκομεία, καθιστούμε σαφές ότι αυτή τη στιγμή αδυνατούμε πρακτικά και νομικά να το πράξουμε. Δυστυχώς, δεν μας έχει δοθεί κανένα επίσημο έγγραφο που να υποδεικνύει τους εγκεκριμένους χώρους απόθεσης του γάλακτος προς καταστροφή, ούτε έχουν δοθεί επίσημες κατευθύνσεις για τον τρόπο έκδοσης των απαραίτητων παραστατικών (δελτία αποστολής, τιμολόγια) προκειμένου να μεταφερθεί το γάλα και να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι».

Όπως τονίζουν «μετά την έκδοση της υπ αριθμού 92423/16/4/26 ΚΥΑ και των προϋποθέσεων που αυτή θέτει, μειώθηκε στο ελάχιστο κάθε ελπίδα καταβολής αποζημίωσης των κτηνοτρόφων μέσω των τυροκομείων (τα περιβόητα 8.000.000 ευρώ ), είτε για το γάλα που τυροκομήθηκε κατά το διάστημα 15/3 έως 5/4, είτε για αυτό που συνεχίζει να παραλαμβάνεται προς καταστροφή ή να τυροκομείται».

Μόνη λύση ώστε να ξεπεραστεί το αδιέξοδο της διάθεσης 250 τόνων παραγόμενου γάλακτος καθημερινά, όπως επισημαίνουν οι τυροκόμοι, είναι «η άμεση αναχώρηση των γαλακτοκομικών προϊόντων ώστε να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν τα τυροκομεία». Έτσι, «περιορίζεται δραστικά η εξάπλωση της νόσου, καθώς αποτρέπονται οι ανεξέλεγκτες απορρίψεις γάλακτος στο περιβάλλον, και δεύτερον, διασφαλίζεται η οικονομική επιβίωση τυροκομείων και κτηνοτρόφων, οι οποίοι θα μπορέσουν επιτέλους να παραδώσουν το γάλα τους και να πληρωθούν».

Ο Σύλλογος Τυροπαραγωγών έκανε γνωστό ότι η πρόσφατη συνάντηση με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έφερε καμία ουσιαστική δέσμευση για το άνοιγμα του λιμανιού, το οποίο θεωρείται απαραίτητο για τον απεγκλωβισμό των τυροκομικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα, ο σύλλογος των τυροκόμων σημειώνει πως «καταστήσαμε απολύτως σαφές, ότι τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει δραματικά, και ότι αποτελεί επιτακτική και ζωτικής σημασίας ανάγκη να ανοίξει το λιμάνι, για τον απεγκλωβισμό των τυροκομικών προϊόντων στους εναπομείναντες λιγοστούς πελάτες των τυροκομείων, πάντα υπό την προϋπόθεση τήρησης αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων που θα μας υποδειχθούν. Στο αίτημα αυτό το υπουργείο δεν δεσμεύτηκε χρονικά».

«Έναντι όλων αυτών, περιμένουμε μια ένδειξη καλής διάθεσης και συνεργασίας από το υπουργείο προκειμένου να γίνει δυνατή η ομαλή επαναλειτουργία των τυροκομείων», καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους οι τυροκόμοι.

Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες

Η ανακοίνωση των τυροπαραγωγών αποτυπώνει την αδυναμία επαναλειτουργίας των μονάδων υπό τις παρούσες συνθήκες και εντείνει την πίεση προς το Υπουργείο για άμεσες λύσεις. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για την αποφυγή περαιτέρω οικονομικής ασφυξίας και για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς.

Κανονικά έδεσε το «Νήσος Μύκονος»

Να σημειωθεί ότι κατέπλευσε το πρωί της Κυριακής 19 Απριλίου στο λιμάνι της Μυτιλήνης το πλοίο «Νήσος Μύκονος», όπου συνεχίζεται το μπλόκο των κτηνοτρόφων. Η άφιξη του πλοίου πραγματοποιήθηκε σε κλίμα έντονης επιφυλακής, ωστόσο δεν επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες περί μεταφοράς αστυνομικών δυνάμεων.

Οι κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να βρίσκονται στον χώρο, διατηρώντας το μπλόκο και ελέγχοντας τη διέλευση των οχημάτων. Υπό προϋποθέσεις συνεχίζεται η επιβίβαση επιβατών και ΙΧ οχημάτων, ενώ η παρουσία των διαμαρτυρόμενων παραμένει μαζική και οργανωμένη.