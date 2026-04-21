Το μυστήριο με τα δωμάτια του ξενοδοχείου εκεί που βρέθηκε τη μοιραία νύχτα η 19χρονη Μυρτώ -Ποιοι έμεναν εκεί - iefimerida.gr

Ένα μυστηριώδες σκηνικό το οποίο σήμερα οι Αρχές προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν κομμάτι-κομμάτι έρχεται να προστεθεί στο παζλ του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς.

Στο επίκεντρο το ξενοδοχείο όπου έμενε η Μυρτώ

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον το ξενοδοχείο και οι ένοικοι της μοιραίας νύχτας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής η Μυρτώ με τον 23χρονο προφυλακισμένο έκλεισαν ένα δωμάτιο για να περάσουν το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα. Σε αυτό το δωμάτιο βρέθηκε και ο πρώην αρσηβαρίστας ο οποίος σύμφωνα με τη δικογραφία μετέφερε δυο φορές ποσότητα κοκαΐνης την οποία πήρε και με τη Μυρτώ. Σε άλλο δωμάτιο, διπλανό βρισκόταν ο 22χρονος αλβανικής καταγωγής, επίσης, προφυλακισμένος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida μαζί με τον 22χρονο βρισκόταν μια κοπέλα ηλικίας 16 με 17 ετών. Η κοπέλα αυτή μένει στην Αθήνα, αλλά είχε έρθει στο νησί για το Πάσχα. Είχε έρθει μαζί με τον πατέρα της ο οποίος σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είναι πιλότος αεροπλάνων και ο οποίος συνήθιζε να έρχεται στην Κεφαλονιά και να μένει σε ξενοδοχείο συγγενικού του προσώπου. Ο 56χρονος αυτός άνδρας είχε κλείσει ένα δωμάτιο για την ανήλικη κόρη του η οποία διατηρεί δεσμό εδώ και ενάμιση περίπου χρόνο με τον 22χρονο Αλβανικής καταγωγής που έχει προφυλακιστεί.

Ο πιλότος έκλεισε λοιπόν δυο δωμάτια, ένα για την κόρη του και ένα για εκείνον με την σύντροφό του. Ο λόγος που ο πιλότος επέλεξε το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες είναι γιατί το κατάλυμα του συγγενικού του προσώπου ήταν κλειστό και δεν είχε ακόμη ανοίξει, ενώ τα λιγοστά ξενοδοχεία δεν είχαν διαθεσιμότητα λόγω τουριστών που είχαν έρθει στο νησί για το Πάσχα. Έτσι βρέθηκε στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο μιας και η σύντροφός του φαίνεται πως έχει συγγενικές σχέσεις με την ιδιοκτήτρια του εν λόγω ξενοδοχείου.

Η σύνδεση των προσώπων αυτών δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τις κινήσεις που έγιναν μετά από τη στιγμή που η Μυρτώ αισθάνεται αδιαθεσία, πιθανόν λόγω της χρήσης ναρκωτικών και χάνει τις αισθήσεις της. Τότε είναι που ο πρώην αρσηβαρίστας καλεί τον 22χρονο τον οποίο και γνώριζε και του ζητά βοήθεια. Μάλιστα και ο 22χρονος Αλβανικής καταγωγής ήξερε ότι σε διπλανό δωμάτιο από το δικό του και της ανήλικης ήταν ο πρώην αθλητής της άρσης βαρών με τη Μυρτώ και τον 23χρονο τρανς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες η σύντροφος του 56χρονου πιλότου η οποία πιθανόν να έχει νομικές γνώσεις, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να συμβούλεψε τον 26χρονο πρώην αρσηβαρίστα και τον 22χρονο Αλβανικής καταγωγής να βγάλουν έξω από το δωμάτιο την Μυρτώ προκειμένου να συνέλθει αλλά και να καθαρίσει ο 23χρονος τρανς το δωμάτιο από τα υπολείμματα των ναρκωτικών και ό,τι άλλο που θα μπορούσε να τους ενοχοποιούσε. Σύμφωνα και με το MEGA η σύντροφος του 56χρονου πιλότου φέρεται να συμβούλεψε την ιδιοκτήτρια του καταλύματος να πει ψέματα ότι η εξωτερική κάμερα του ξενοδοχείου δεν λειτουργούσε προκειμένου να μην παραδώσει το υλικό στην Αστυνομία.

Δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες ή και μέρες τα πρόσωπα αυτά να κληθούν να καταθέσουν αφού οι καταθέσεις που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής συνθέτουν ένα αντιφατικό και θολό σκηνικό για όσα συνέβησαν τα ξημερώματα της 14ης Απριλίου, με το «μυστήριο των δωματίων» στο «Γιασεμί» να αποτελεί το κλειδί για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, σε συνδυασμό φυσικά και με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων της Μυρτώς.