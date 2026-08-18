Μυστήριο με τις συνθήκες πτώσης του ελικοπτέρου στη Σίφνο -Δεν υπήρξε επικοινωνία του χειριστή με το ελικοδρόμιο - iefimerida.gr

Πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να σκεπάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα με την πτώση του ελικοπτέρου στη Σίφνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε καμία επικοινωνία του 53χρονου χειριστή του ελικοπτέρου, Γιώργου Ράικου, με το ελικοδρόμιο λίγο πριν από την προγραμματισμένη προσγείωση.

Το ελικόπτερο κατέπεσε λίγα μέτρα μακριά από το ελικοδρόμιο, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι το οποίο να προμηνύει την τραγωδία.

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Τα σενάρια που εξετάζονται, με βάση και το βίντεο από την πτώση του ελικοπτέρου﻿, είναι δύο: κάποια αιφνίδια μηχανική βλάβη του ελικοπτέρου ή πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε ο πιλότος.

Νιόπαντρο ζευγάρι σκοτώθηκε στο δυστύχημα με το ελικόπτερο στη Σίφνο

Εν τω μεταξύ, όπως έγινε γνωστό σήμερα και μετέδωσε νωρίτερα το iefimerida, τα θύματα είναι ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, ο 31χρονος Alexander Cromie και η 30χρονη σύζυγός του Marie Ebert, καθώς και ο 53χρονος χειριστής -με χιλιάδες ώρες πτήσης- Γιώργος Ράικος.

Οι δύο νέοι από τη Βρετανία είχαν μόλις παντρευτεί και θα ξεκινούσαν τον μήνα του μέλιτος από το νησί της Σίφνου.

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Τι λέει πραγματογνώμονας για την πτώση του ελικοπτέρου

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότος της Αεροπορίας Στρατού, Παντελής Φραγκούλης, έκανε μια πρώτη εκτίμηση για το τι μπορεί να συνέβη.

Ο κ. Φραγκούλης, σχολιάζοντας το βίντεο από την πορεία του ελικοπτέρου λίγο πριν από τη συντριβή, στάθηκε ιδιαίτερα στην απότομη περιστροφή του προς τα δεξιά κατά την προσέγγιση στο ελικοδρόμιο. Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο στοιχείο θα μπορούσε να συνδέεται με διατάραξη της λειτουργίας του ουραίου τμήματος του ελικοπτέρου, επισημαίνοντας το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο σύστημα που συνδέεται με το ουραίο πτέρωμα.

Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα έχει να διαπιστωθεί εάν τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί κάποια βλάβη, παρατήρηση από προηγούμενο χειριστή ή εργασία συντήρησης στο συγκεκριμένο τμήμα του ελικοπτέρου. Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου αναμένεται να δώσουν κρίσιμες πληροφορίες στους ερευνητές για το εάν υπήρξε αστοχία κάποιου εξαρτήματος.

Παράλληλα, ο πραγματογνώμονας έθεσε στο τραπέζι και το ενδεχόμενο ενός αιφνίδιου προβλήματος υγείας του χειριστή. Όπως ανέφερε, το ιατροδικαστικό σκέλος της έρευνας θα μπορούσε να δείξει εάν ο πιλότος υπέστη κάποιο σοβαρό ιατρικό επεισόδιο, το οποίο ενδεχομένως επηρέασε τον χειρισμό του ελικοπτέρου.

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Ο Παντελής Φραγκούλης υπογράμμισε, πάντως, την πολύ μεγάλη εμπειρία του χειριστή, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην Αεροπορία Στρατού και γνώριζε καλά τον χειρισμό ελικοπτέρων. Όπως σημείωσε, ένας τόσο έμπειρος πιλότος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων, ωστόσο μια ιδιαίτερα σοβαρή μηχανική βλάβη θα μπορούσε να καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη, ακόμη και για έναν έμπειρο χειριστή, την ανάκτηση του ελέγχου του ελικοπτέρου.

Αστυνομικοί της ΔΑΟΕ στη Σίφνο

Να σημειωθεί ότι συνδρομή στον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, που έχει αναλάβει την προανάκριση για τη συντριβή του ελικοπτέρου, παρέχει η ΔΑΟΕ, καθώς δύο αστυνομικοί θα μεταβούν στο νησί.



Επίσης, στη Σίφνο μεταβαίνει ο διοικητής της Μήλου καθώς και κλιμάκιο από τη Σύρο, και συγκεκριμένα ο διευθυντής Κυκλάδων και ο διευθυντής Ασφάλειας μαζί με άλλα δύο άτομα.

