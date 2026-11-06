Μυστήριο με τον θάνατο νεογέννητου στη Νέα Φιλαδέλφεια: Γεννήθηκε στο σπίτι και πέθανε πέντε ώρες αργότερα -Τι ερευνούν οι αρχές - iefimerida.gr

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες νεογέννητο βρέφος έχασε τη ζωή του μόλις πέντε ώρες μετά τη γέννησή του σε σπίτι στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι αστυνομικοί του αρμόδιου Τμήματος έχουν ξεκινήσει εξονυχιστική έρευνα, επιχειρώντας να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν από τη στιγμή που το μωρό ήρθε στον κόσμο μέχρι την ώρα που διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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Το βρέφος γεννήθηκε με φυσιολογικό τοκετό μέσα στο σπίτι της οικογένειας, παρουσία μαίας, περίπου στη μία τα ξημερώματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αμέσως μετά τη γέννησή του δεν ανέπνευσε κανονικά, γεγονός που πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Στη συνέχεια, φέρεται να παρουσίασε σημάδια ζωής, με τη μητέρα να το θηλάζει κανονικά. Ακολούθησαν ώρες που έμοιαζαν να κυλούν ήρεμα, μέχρι που περίπου στις 6 τα ξημερώματα το νεογέννητο άφησε την τελευταία του πνοή.

Τα ερωτήματα που διερευνούν οι Αρχές

Το χρονικό, ωστόσο, περιλαμβάνει μια σειρά από ερωτήματα, που καλούνται τώρα να απαντήσουν οι αστυνομικοί της τμήματος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η μαία φέρεται να επιχείρησε να επαναφέρει το βρέφος με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ είχε ήδη κληθεί ασθενοφόρο.

Το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις προσπάθειές τους, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους αστυνομικούς παρουσιάζει και η στάση της μαίας. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, παρά το τραγικό περιστατικό, φέρεται να αποχώρησε από το σπίτι της οικογένειας και να πήγε κανονικά στην εργασία της. Η παρουσία της στον τοκετό, οι ενέργειες που ακολούθησαν, αλλά και οι αποφάσεις που ελήφθησαν τις κρίσιμες ώρες εξετάζονται προσεκτικά.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο μπαίνει και το ιατρικό ιστορικό της εγκυμοσύνης. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται εάν υπήρχαν παράγοντες αυξημένου κινδύνου που καθιστούσαν αναγκαίο τον τοκετό σε οργανωμένη μαιευτική μονάδα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να φοβόταν να γεννήσει σε μαιευτήριο και επέλεξε τον τοκετό στο σπίτι, ενώ η οικογένεια έχει ακόμη δύο παιδιά.

Οι απαντήσεις, ωστόσο, δεν θα δοθούν μόνο από τις καταθέσεις. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου και να αποσαφηνίσει εάν υπήρξε κάποιο παθολογικό πρόβλημα ή εάν προηγήθηκε κάτι που θα μπορούσε να είχε αποτραπεί.

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Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον εάν από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτουν ενδείξεις θανατηφόρας έκθεσης ή εγκληματικής αμέλειας. Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι ακριβώς συνέβη σε αυτές τις πέντε ώρες ζωής του βρέφους, αν αναγνωρίστηκαν εγκαίρως τα σημάδια κινδύνου και εάν έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να σωθεί.