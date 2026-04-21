Μυστήριο με την εξαφάνιση 43χρονης μητέρας στην Κρήτη -Πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών - iefimerida.gr

Μυστήριο καλύπτει την εξαφάνιση 43χρονης μητέρας στην Κρήτη, της οποίας τα ίχνη έχουν χαθεί από την Κυριακή. Missing alert εξέδωσε το Χαμόγελο του Παιδιού.

Σύμφωνα με το cretalive.gr η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη, μητέρα τριών παιδιών έφυγε με το αυτοκίνητό της από το σπίτι της, στις Δαφνές Ηρακλείου, λίγα λεπτά μετά τις 11 το πρωί της Κυριακής και μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί παρά το γεγονός ότι χθες, Δευτέρα επρόκειτο να παραστεί στην εκδίκαση υπόθεσης που την αφορούσε προσωπικά ως παθούσα.

Τελευταία επικοινωνία που είχε η 43χρονη ήταν στις 7 το απόγευμα της Κυριακής, με τον μεγάλο της γιο στον οποίο έστειλε μήνυμα ότι θα του τηλεφωνήσει αργότερα, χωρίς αυτό να συμβεί ποτέ.

Τι δείχνουν οι έρευνες για το αυτοκίνητο

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής έρευνες της Αστυνομίας, το αυτοκίνητο της 43χρονης εντοπίζεται από κάμερες ασφαλείας να κατευθύνεται από τις Δαφνές προς το Ηράκλειο.

Με βάση όσα μεταδίδει το ίδιο τοπικό Μέσο, το κινητό της μέχρι και χθες καλούσε κανονικά, ωστόσο όλες οι κλήσεις των οικείων της έμειναν αναπάντητες. Τελευταίο στίγμα του κινητού της εντοπίζεται στην περιοχή του Χριστού, στον Γιούχτα, όμως η καθώς κεραία κινητής τηλεφωνίας καλύπτει μεγάλη γεωγραφική ακτίνα περίπου 10 χλμ., οι έρευνες δεν έχουν ευοδώσει μέχρι στιγμής.

Δύο άτομα στο κάδρο των ερευνών

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου προχώρησαν ήδη σε στοχευμένες έρευνες, σε τουλάχιστον δύο άτομα καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα των Αρχών εστιάζει κυρίως στην προσωπική ζωή της 43χρονης.

Για την υπόθεση, το απόγευμα της Δευτέρας, εξέδωσε missing alert το Χαμόγελο του Παιδιού αναφέροντας: «Η Ελευθερία Γιακουμάκη έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρα ρούχα. Οδηγούσε ένα Honda HR-V 2001, χρώματος άσπρου, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΜ 6356.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες - 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.