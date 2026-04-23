Μυστήριο στον Άγιο Δημήτριο: Ποιος σκότωσε με μαχαιριά στην καρδιά τον γιο Ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ -Τι εξετάζουν οι Αρχές - iefimerida.gr

Μυστήριο με τον θάνατο 25χρονου το βράδυ της Τετάρτης (22/4), ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο Πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το θύμα είχε τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος (στην καρδιά), πιθανότατα μαχαίρι, γεγονός που ενισχύει την εκδοχή εγκληματικής ενέργειας.

Το περιστατικό έγινε γνωστό γύρω στις 9 το βράδυ, όταν ένας αλλοδαπός άνδρας ειδοποίησε την αστυνομία ότι είχε εντοπίσει έναν νεαρό χωρίς τις αισθήσεις του στο πάρκο. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το σημείο που εντοπίστηκε νεκρός ο 25χρονος στον Άγιο Δημήτριο / Φωτογραφία EUROKINISSI

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ κλιμάκιο βρέθηκε στο σημείο για αυτοψία και συλλογή στοιχείων.

Το σημείο που εντοπίστηκε νεκρός ο 25χρονος στον Άγιο Δημήτριο / Φωτογραφία EUROKINISSI

Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν 25χρονο, γιο ανώτατου αξιωματικού (ταξίαρχου) της ΕΛ.ΑΣ., που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ και διαμένει κοντά στο χώρο του συμβάντος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί το κίνητρο του εγκλήματος. Ωστόσο, εκτιμάται πως σχετίζεται με αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών.

Καθημερινά προβλήματα με ναρκωτικά και βία στην περιοχή

Ένας κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι το θύμα ήταν νέος της γειτονιάς. Φανερά συγκινημένος, καθώς γνωρίζει τους γονείς του, περιέγραψε ότι υπήρξε καβγάς και το θύμα δέχθηκε μαχαιριά στην καρδιά. Αφού περπάτησε λίγα μέτρα, κατέρρευσε και πέθανε στο πάρκο. Ο μάρτυρας τόνισε επίσης ότι στην περιοχή παρατηρούνται καθημερινά προβλήματα με ναρκωτικά και ότι το θύμα ήταν μόλις 25 ετών.

Ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, χαρακτήρισε το γεγονός τραγικό και επισήμανε ότι το πάρκο είχε παραχωρηθεί σε εργολάβο και δεν υπάρχουν κάμερες, δικαιολογώντας τα παράπονα των κατοίκων. Επίσης, τόνισε ότι πρόκειται για μια περιοχή με υψηλό δείκτη παραβατικότητας.