Μυλωνάκης: Δεύτερη μέρα αγωνίας -Ποιοι υπουργοί και στελέχη της ΝΔ βρέθηκαν σήμερα στο πλευρό του [εικόνες & βίντεο] - iefimerida.gr

Ένα 24ωρο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» συμπλήρωσε ο Γιώργος Μυλωνάκης μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες.

Η οικογένεια του Γιώργου Μυλωνάκη δεν έχει λείψει από το πλευρό του, ενώ και σήμερα στελέχη της κυβέρνησης και της ΝΔ δίνουν το «παρών» από νωρίς στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Μεταξύ αυτών, οι Άδωνις Γεωργιάδης, Μάριος Θεμιστοκλέους, Ειρήνη Αγαπηδάκη, Σταύρος Καλαφάτης και Χρήστος Ζωγράφος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το βίντεο του Orange από τον Ευαγγελισμό

Δείτε φωτογραφίες από τον «Ευαγγελισμό»﻿

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να υπενθυμίσουμε ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ λιποθύμησε χθες κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μαξίμου και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Οι γιατροί διαπίστωσαν ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και προχώρησαν γρήγορα σε εμβολισμό του θρόμβου που προκάλεσε το ανεύρυσμα.