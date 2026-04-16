Μυλωνάκης: Δεύτερη μέρα αγωνίας -Ποιοι υπουργοί και στελέχη της ΝΔ βρέθηκαν σήμερα στο πλευρό του [εικόνες & βίντεο] - iefimerida.gr

ΕΛΛΑΔΑ

Μυλωνάκης: Δεύτερη μέρα αγωνίας -Ποιοι υπουργοί και στελέχη της ΝΔ βρέθηκαν σήμερα στο πλευρό του [εικόνες & βίντεο]

Ειρήνη Αγαπηδάκη
Ειρήνη Αγαπηδάκη / INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα 24ωρο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» συμπλήρωσε ο Γιώργος Μυλωνάκης μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες.

Η οικογένεια του Γιώργου Μυλωνάκη δεν έχει λείψει από το πλευρό του, ενώ και σήμερα στελέχη της κυβέρνησης και της ΝΔ δίνουν το «παρών» από νωρίς στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Μεταξύ αυτών, οι Άδωνις Γεωργιάδης, Μάριος Θεμιστοκλέους, Ειρήνη Αγαπηδάκη, Σταύρος Καλαφάτης και Χρήστος Ζωγράφος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το βίντεο του Orange από τον Ευαγγελισμό

Δείτε φωτογραφίες από τον «Ευαγγελισμό»﻿

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να υπενθυμίσουμε ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ λιποθύμησε χθες κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μαξίμου και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Οι γιατροί διαπίστωσαν ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και προχώρησαν γρήγορα σε εμβολισμό του θρόμβου που προκάλεσε το ανεύρυσμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Ευαγγελισμός ΜΕΘ νοσοκομείο επίσκεψη

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ